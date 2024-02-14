Дюков высказался о мартовских матчах сборной России с Сербией и Парагваем

Президент РФС Александр Дюков дал высокую оценку соперникам сборной России по товарищеским встречам в марте 2024 года.

«РФС завершил переговоры с соперниками для сборной России в рамках мартовского сбора. Ранее мы объявили о договорeнности со сборной Сербии, вторым соперником нашей команды станет двукратный чемпион Кубка Америки – сборная Парагвая.

Игра состоится на стадионе «Динамо» 25 марта. Мы рады, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча, а футболисты сборной России получат возможность проверить свой уровень в игре с сильными командами из Европы и Южной Америки», – сказал Дюков.