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    • Дюков высказался о мартовских матчах сборной России с Сербией и Парагваем

    Дюков высказался о мартовских матчах сборной России с Сербией и Парагваем

    Президент РФС Александр Дюков дал высокую оценку соперникам сборной России по товарищеским встречам в марте 2024 года.

    «РФС завершил переговоры с соперниками для сборной России в рамках мартовского сбора. Ранее мы объявили о договорeнности со сборной Сербии, вторым соперником нашей команды станет двукратный чемпион Кубка Америки – сборная Парагвая.

    Игра состоится на стадионе «Динамо» 25 марта. Мы рады, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча, а футболисты сборной России получат возможность проверить свой уровень в игре с сильными командами из Европы и Южной Америки», – сказал Дюков.

    • Сборная России почти два года отстранена от участия в международных турнирах.
    • За это время команда играла с соперниками только из Азии и Африки.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2024 18:31
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