Орлов: «У «Зенита» вратарская проблема как была, так и осталась»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры новичков «Зенита» и сказал, что не считает вратаря Михаила Кержакова первым номером команды.

– Видите ли вы прогресс у новичков по сравнению с первым сбором и первыми контрольными матчами?

– Их прогресс трудно оценить, потому что все они приехали по факту готовые – ведь они совсем недавно закончили свой чемпионат, и до сих пор в той игровой форме, которую набирали по ходу турнира. Особенно это касается Нино и Артура.

Ну а что касается Педро, то ни один человек не сказал, что он ему не понравился. Он очень перспективный парень, и все они трое, конечно, усиление для основного состава.

– И всех троих можно будет увидеть в основе уже в матче со «Спартаком»?

– Это только Семак решит. Но вообще, конечно, есть. Или все трое, или двое, или, может быть, кто-то один. И нам не надо забывать про три «русских паспорта».

– Это соблюдение лимита, кстати, проблема? Или у «Зенита» получается гармонично вписывать «русские паспорта» в бразильский состав?

– Тренеры будут что-то решать. Вот, например, Караваев с «Сантосом» показал себя хорошо, как левый защитник, так что он может сыграть на этой позиции, а Дуглас Сантос, например, уйдет в центр. Варианты есть. А вот вратарская проблема как была, так и осталась.

– Что вы имеете в виду?

– А у нас ведь все те же на манеже… И лучше они не играют. Адамов, конечно, перспективный, но вообще вратарь такая профессия, что они «созревают» только к 30 годам. Только Акинфеев был редким исключением. Тот же Лев Яшин лишь в 25 или 26 лет заявил о себе. Тут же опыт нужен. Вратарь – это опыт.

– Самый опытный в «Зените» сейчас Кержаков, получается, он «номер один»?

– Да я бы не сказал, что он «номер один», хотя, конечно, более опытный. У «Зенита» нет этого первого номера, вот в чем дело.