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    • Орлов: «У «Зенита» вратарская проблема как была, так и осталась»

    Орлов: «У «Зенита» вратарская проблема как была, так и осталась»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры новичков «Зенита» и сказал, что не считает вратаря Михаила Кержакова первым номером команды.

    – Видите ли вы прогресс у новичков по сравнению с первым сбором и первыми контрольными матчами?

    – Их прогресс трудно оценить, потому что все они приехали по факту готовые – ведь они совсем недавно закончили свой чемпионат, и до сих пор в той игровой форме, которую набирали по ходу турнира. Особенно это касается Нино и Артура.

    Ну а что касается Педро, то ни один человек не сказал, что он ему не понравился. Он очень перспективный парень, и все они трое, конечно, усиление для основного состава.

    – И всех троих можно будет увидеть в основе уже в матче со «Спартаком»?

    – Это только Семак решит. Но вообще, конечно, есть. Или все трое, или двое, или, может быть, кто-то один. И нам не надо забывать про три «русских паспорта».

    – Это соблюдение лимита, кстати, проблема? Или у «Зенита» получается гармонично вписывать «русские паспорта» в бразильский состав?

    – Тренеры будут что-то решать. Вот, например, Караваев с «Сантосом» показал себя хорошо, как левый защитник, так что он может сыграть на этой позиции, а Дуглас Сантос, например, уйдет в центр. Варианты есть. А вот вратарская проблема как была, так и осталась.

    – Что вы имеете в виду?

    – А у нас ведь все те же на манеже… И лучше они не играют. Адамов, конечно, перспективный, но вообще вратарь такая профессия, что они «созревают» только к 30 годам. Только Акинфеев был редким исключением. Тот же Лев Яшин лишь в 25 или 26 лет заявил о себе. Тут же опыт нужен. Вратарь – это опыт.

    – Самый опытный в «Зените» сейчас Кержаков, получается, он «номер один»?

    – Да я бы не сказал, что он «номер один», хотя, конечно, более опытный. У «Зенита» нет этого первого номера, вот в чем дело.

    • «Зенит» на сборе в Катаре провел в рамках Кубка Равноправия три матча – против «Аль-Духаиля» (2:0), «Шанхая Шеньхуа» (6:0) и «Сантоса» (4:1).
    • Этой зимой в «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • Михаил Кержаков провел в этом сезоне за «Зенит» 15 матчей и пропустил 12 мячей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.02.2024 12:44
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707904810
    Педро красава! В каждом матче забивает. А вот с вратарской линией согласен. У нас вратари ногами плохо играют. Как только им пас, так сразу пожар. Миша не даст соврать. Гыгыгы
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