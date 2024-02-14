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    • «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2024

    «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реала Сосьедад», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Перейра, Бералдо, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан, Мерино, Мендес, Силва, Мугуруза, Кубо.

    Главный тренер: Иманол Альгуасиль

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»

    «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 10:04
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