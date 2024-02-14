Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реала Сосьедад», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Перейра, Бералдо, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

Главный тренер: Луис Энрике

«Реал Сосьедад»: Алекс, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан, Мерино, Мендес, Силва, Мугуруза, Кубо.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»