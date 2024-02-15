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    • Агент Захаряна прокомментировал дебют Арсена в плей-офф Лиги чемпионов

    Агент Захаряна прокомментировал дебют Арсена в плей-офф Лиги чемпионов

    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался об участии игрока в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ».

    • Баски проиграли на выезде со счетом 0:2.
    • Российский футболист вышел на замену на 66-й минуте. Это его дебют в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Статистику Захаряна в матче с «ПСЖ» можно посмотреть здесь.

    «Конечно, выйти на «Парк де Пренс» – мечта, какая у них суммарная стоимость? Безусловно, полный стадион, ни одного свободного места. Игра высочайшего уровня.

    Наоборот, все должны радоваться, что есть у нас футболист, который на таком уровне выходит в 20 лет и играет. Надеюсь, у него все будет получаться.

    Жалко, что проиграли. Есть еще второй матч. До гола «Реал Сосьедад» смотрелся хорошо, игра была равная. После гола, к сожалению, развалилась.

    Не стал бы говорить, что все завершено в этой встрече. «Реал Сосьедад» попробует перевернуть игру.

    Противостояние с Ашрафом Хакими? Арсен делал оттуда передачи, а что Хакими, создал что-то оттуда? Нормально, причем пару раз обостряющие передачи от Арсена проходили.

    Не забывайте, что левый вингер не позиция Арсена. Он достаточно давно играет на ней, но тем не менее.

    Он в таком плотном графике не был никогда, играет раз в три дня в чемпионате, Кубке Испании, Лиге чемпионов. Так что у него нон-стопом идет все с января. Будем надеяться на ответное противостояние с «ПСЖ».

    Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Все, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других», – сказал Голубин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2024 13:05
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    Комментарии (3)
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    DVOK68
    1707999592
    Звезда футбола.Игрушечная)
    Ответить
    ...уефан
    1708001175
    ...время покажет, как дальше у него сложится... Большинство наших, оказавшись в европейских клубах перестают прогрессировать...
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