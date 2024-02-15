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    • Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» над «Сосьедадом» в 1/8 финала ЛЧ

    Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» над «Сосьедадом» в 1/8 финала ЛЧ

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по итогам выигранного матча с «Реал Сосьедадом».

    • Парижане победили со счетом 2:0 в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Мбаппе забил во 2-м тайме.
    • Ответная игра состоится в марте.

    «Да, мы довольны результатом. Нам хотелось выиграть дома – это и было целью. Теперь нам предстоит сыграть еще раз, но перед этим у нас три матча чемпионата. В данный момент мы довольны, но задача еще не решена.

    Мы знаем, насколько в Лиге чемпионов сложно добыть перевес, а сейчас мы это сделали. Теперь нам нужно двигаться дальше, продолжать командную работу. Намерены отправиться за победой, чтобы пробиться в четвертьфинал», – заявил Мбаппе.

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    Источник: сайт УЕФА

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    15.02.2024 10:36
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