Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» над «Сосьедадом» в 1/8 финала ЛЧ

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по итогам выигранного матча с «Реал Сосьедадом».

Парижане победили со счетом 2:0 в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе забил во 2-м тайме.

Ответная игра состоится в марте.

«Да, мы довольны результатом. Нам хотелось выиграть дома – это и было целью. Теперь нам предстоит сыграть еще раз, но перед этим у нас три матча чемпионата. В данный момент мы довольны, но задача еще не решена.

Мы знаем, насколько в Лиге чемпионов сложно добыть перевес, а сейчас мы это сделали. Теперь нам нужно двигаться дальше, продолжать командную работу. Намерены отправиться за победой, чтобы пробиться в четвертьфинал», – заявил Мбаппе.