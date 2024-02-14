Анчелотти высказался об игре Лунина против «РБ «Лейпциг»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:0), отметив игру украинского голкипера Андрея Лунина.

«Нам было трудно, все так и было. Начало первого и второго таймов было сложным для обеих команд. Это был непростой матч, но команда оставалась в игре. У нас было много хороших моментов, мы хорошо защищались, несмотря на потери. Мы были опасны в переходных эпизодах.

Могли забить больше, но могли и сыграть вничью, это правда. Лунин провел великолепный матч, лучший матч. С игровым временем к нему приходит уверенность.

Перед ответным матчем преимущество небольшое. Ни у кого из нас не было мысли, что можно решить исход противостояния здесь. Это хороший результат, но осталось еще 90 минут на нашем стадионе, и все будет по-другому.

Что касается эпизода с отменой гола Шешко, то я его видел. Офсайд, Хенрихс был за Луниным», – сказал Анчелотти.

Единственный гол в матче забил хавбек Браим Диас на 48-й минуте.

Ответная игра в Мадриде состоится 6 марта.

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