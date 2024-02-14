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    Анчелотти высказался об игре Лунина против «РБ «Лейпциг»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:0), отметив игру украинского голкипера Андрея Лунина.

    «Нам было трудно, все так и было. Начало первого и второго таймов было сложным для обеих команд. Это был непростой матч, но команда оставалась в игре. У нас было много хороших моментов, мы хорошо защищались, несмотря на потери. Мы были опасны в переходных эпизодах.

    Могли забить больше, но могли и сыграть вничью, это правда. Лунин провел великолепный матч, лучший матч. С игровым временем к нему приходит уверенность.

    Перед ответным матчем преимущество небольшое. Ни у кого из нас не было мысли, что можно решить исход противостояния здесь. Это хороший результат, но осталось еще 90 минут на нашем стадионе, и все будет по-другому.

    Что касается эпизода с отменой гола Шешко, то я его видел. Офсайд, Хенрихс был за Луниным», – сказал Анчелотти.

    • Единственный гол в матче забил хавбек Браим Диас на 48-й минуте.
    • Ответная игра в Мадриде состоится 6 марта.

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    Источник: Marca

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    14.02.2024 08:11
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    Комментарии (2)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1707895658
    Ничего особенного
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    zigbert
    1707918436
    Для Реала теперь это вратарь №1. Очень уверенно отыграл матч.
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    Россия
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