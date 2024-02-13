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    • Канчельскис сказал, почему другие клубы могут позавидовать «Зениту»

    Канчельскис сказал, почему другие клубы могут позавидовать «Зениту»

    Главный тренер «Мурас Юнайтед», бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил возможности «Зенита» на трансферном рынке.

    «У «Зенита» есть возможность брать такое количество бразильцев. Их политика всегда будет оправдываться, если они будут чемпионами.

    Никого не должно волновать, что они сначала берут игрока, а потом отдают. У них есть такая возможность.

    Вот если результата не будет, тогда будут возникать вопросы. А сейчас то какие вопросы? Другие могут только позавидовать, что у «Зенита» есть возможность брать кого хотят», – сказал Канчельскис.

    • В текущее трансферное окно в петербургскую команду перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • Также «Зенит» отдал четырех игроков в аренду. 20-летнего защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал», 30-летнего защитника Дмитрия Чистякова и 30-летнего хавбека Алексея Сутормина – в «Сочи», 24-летнего полузащитника Ду Кейроса – в «Гремио».

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2024 15:29
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    Комментарии (5)
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    WE ARE FOR PETER
    1707829546
    Завидуют не то слово) спартачи так ссутся от зависти!))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707831739
    Есть с кем сравнить. Хряки вон тратят всё впустую, покупая неликвид. И где они, а где чемпионы. Гыгыгы
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