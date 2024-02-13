Канчельскис сказал, почему другие клубы могут позавидовать «Зениту»

Главный тренер «Мурас Юнайтед», бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил возможности «Зенита» на трансферном рынке.

«У «Зенита» есть возможность брать такое количество бразильцев. Их политика всегда будет оправдываться, если они будут чемпионами.

Никого не должно волновать, что они сначала берут игрока, а потом отдают. У них есть такая возможность.

Вот если результата не будет, тогда будут возникать вопросы. А сейчас то какие вопросы? Другие могут только позавидовать, что у «Зенита» есть возможность брать кого хотят», – сказал Канчельскис.