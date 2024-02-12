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    • «Кристал Пэлас» – «Челси»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 12 февраля

    «Кристал Пэлас» – «Челси»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 12 февраля

    В понедельник, 12 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 23:00 (мск).

    «Кристал Пэлас»

    Хозяева поля с 24 очками занимают 15-е место. У команды Роя Ходжсона 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений, 26 забитых и 40 пропущенных мячей.

    Предыдущие результаты «Кристал Пэлас» в АПЛ:

    «Челси»

    У «Челси» 31 очко в 23 играх и 11-е место в таблице. Команда Маурисио Почеттино 9 раз победила, потерпела 10 поражений и 4 игры завершила вничью. Разница мячей – 38:39.

    Последние результаты «Челси» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

    • 28.12.23 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 2:1;
    • 15.01.23 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 1:0;
    • 01.10.22 «Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:2;
    • 19.02.22 «Кристал Пэлас» – «Челси» – 0:1;
    • 14.08.21 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 3:0.

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Челси»

    «Челси» подтвердит свой статус неудобного соперника для «Кристал Пэлас». Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.02.2024 10:02
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