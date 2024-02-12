В понедельник, 12 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 23:00 (мск).

«Кристал Пэлас»

Хозяева поля с 24 очками занимают 15-е место. У команды Роя Ходжсона 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений, 26 забитых и 40 пропущенных мячей.

Предыдущие результаты «Кристал Пэлас» в АПЛ:

«Челси»

У «Челси» 31 очко в 23 играх и 11-е место в таблице. Команда Маурисио Почеттино 9 раз победила, потерпела 10 поражений и 4 игры завершила вничью. Разница мячей – 38:39.

Последние результаты «Челси» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Челси»

«Челси» подтвердит свой статус неудобного соперника для «Кристал Пэлас». Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.75.