В понедельник, 12 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 23:00 (мск).
«Кристал Пэлас»
Хозяева поля с 24 очками занимают 15-е место. У команды Роя Ходжсона 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений, 26 забитых и 40 пропущенных мячей.
Предыдущие результаты «Кристал Пэлас» в АПЛ:
- 03.02.24 «Брайтон» – «Кристал Пэлас» – 4:1;
- 30.01.24 «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:2;
- 20.01.24 «Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 5:0.
«Челси»
У «Челси» 31 очко в 23 играх и 11-е место в таблице. Команда Маурисио Почеттино 9 раз победила, потерпела 10 поражений и 4 игры завершила вничью. Разница мячей – 38:39.
Последние результаты «Челси» в АПЛ:
- 04.02.24 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 2:4;
- 31.01.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 4:1;
- 13.01.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:0;
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:
- 28.12.23 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 2:1;
- 15.01.23 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 1:0;
- 01.10.22 «Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:2;
- 19.02.22 «Кристал Пэлас» – «Челси» – 0:1;
- 14.08.21 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 3:0.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Челси»
«Челси» подтвердит свой статус неудобного соперника для «Кристал Пэлас». Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.75.