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    • «Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2024

    «Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Челси», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Клайн, Андерсен, Муньос, Лерма, Хьюз, Ричардс, Матета, Айю, Шлупп.

    Главный тренер: Рой Ходжсон

    «Челси»: Петрович, Чилвел, Дисаси, Силва, Густо, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Галлахер, Палмер, Нкунку.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси»

    «Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.02.2024 10:12
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