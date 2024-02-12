Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Челси», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Клайн, Андерсен, Муньос, Лерма, Хьюз, Ричардс, Матета, Айю, Шлупп.

Главный тренер: Рой Ходжсон

«Челси»: Петрович, Чилвел, Дисаси, Силва, Густо, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Галлахер, Палмер, Нкунку.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси»