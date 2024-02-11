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    • «Ницца» – «Монако»: прогноз на матч французской Лиги 1, 11 февраля

    «Ницца» – «Монако»: прогноз на матч французской Лиги 1, 11 февраля

    Вечером 11 февраля состоится центральный матч 21 тура французской Лиги 1. «Ницца» будет принимать «Монако» Александра Головина. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Ницца»

    Команда Франческо Фариоли идет на втором месте в таблице чемпионата Франции и ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. При этом нужно заметить, что «Ницца» ярко выраженно делает ставку на оборону – в 20 турах подопечные Фариоли забили всего лишь 20 голов, пропустив лишь 11 мячей.

    «Монако»

    «Монако» также претендует на место в ЛЧ, на данный момент располагаясь на пятой строчке. Отставание от «Ниццы» составляет лишь 4 очка. На неделе «Монако» сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив «Руану» (3-й дивизион) в серии пенальти.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились следующими исходами:

    • 22.09.2023 «Монако» – «Ницца» 0:1
    • 26.02.2023 «Монако» – «Ницца» 0:3
    • 04.09.2022 «Ницца» – «Монако» 0:1

    Прогноз на матч «Ницца» – «Монако»

    В последнее время «Монако» находится в кризисе, чем явно попробуют воспользоваться хозяева поля. Учитывая определенные особенности игры «Ниццы», мы предлагаем не лезть в исход, а выбрать ставку «тотал меньше 2,5 голов» (1,80).

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 11:09
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