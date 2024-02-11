В воскресенье, 11 февраля, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «Лион». Игра пройдет в Монпелье, начало – в 19:05 (мск).

«Монпелье»

«Монпелье» после 20 туров набрал 20 очков, но Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции еще осенью отобрала у команды 1 балл за поведение болельщиков во время матча 8-го тура. Сейчас команда Мишела Тер-Закаряна занимает 13-е место, опережая зону переходных матчей на 2 балла.

У «Монпелье» 4 победы, 8 ничьих и 8 поражений при разнице голов 20:25. В предыдущем туре «Монпелье» на выезде проиграл «Ренну» – 1:2.

«Лион»

«Лион» имеет в активе 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая опасную зону на 2 балла. У команды Пьера Сейджа 5 побед, 4 ничьих и 11 поражений при разнице голов 20:33 (больше пропустил только «Лорьян» из зоны вылета).

В предыдущем туре «Лион» вырвал победу у «Марселя» – 1:0.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Монпелье» – «Лион»

Команды в последние годы выдают яркие битвы, в этот раз ожидаем такой же. Прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.75.