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    • «Монпелье» – «Лион»: прогноз на матч 21 тура Лиги 1, 11 февраля

    «Монпелье» – «Лион»: прогноз на матч 21 тура Лиги 1, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «Лион». Игра пройдет в Монпелье, начало – в 19:05 (мск).

    «Монпелье»

    «Монпелье» после 20 туров набрал 20 очков, но Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции еще осенью отобрала у команды 1 балл за поведение болельщиков во время матча 8-го тура. Сейчас команда Мишела Тер-Закаряна занимает 13-е место, опережая зону переходных матчей на 2 балла.

    У «Монпелье» 4 победы, 8 ничьих и 8 поражений при разнице голов 20:25. В предыдущем туре «Монпелье» на выезде проиграл «Ренну» – 1:2.

    «Лион»

    «Лион» имеет в активе 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая опасную зону на 2 балла. У команды Пьера Сейджа 5 побед, 4 ничьих и 11 поражений при разнице голов 20:33 (больше пропустил только «Лорьян» из зоны вылета).

    В предыдущем туре «Лион» вырвал победу у «Марселя» – 1:0.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 19.08.23 «Лион» – «Монпелье» – 1:4;
    • 07.05.23 «Лион» – «Монпелье» – 5:4;
    • 22.10.22 «Монпелье» – «Лион» – 1:2;
    • 23.04.22 «Лион» – «Монпелье» – 5:2;
    • 28.11.21 «Монпелье» – «Лион» – 0:1.

    Прогноз на матч «Монпелье» – «Лион»

    Команды в последние годы выдают яркие битвы, в этот раз ожидаем такой же. Прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.75.

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    «Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 11:03
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