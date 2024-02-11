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    • «Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Лиона», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 19:05 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монпелье»: Леком, Минкарелли-Давен, Жульен, Омераджич, Саньян, Чато, Кулибали, Саванье, Шотар, Фаяд, Хазри.

    Главный тренер: Мишель Тер-Закарян

    «Лион»: Лопеш, Мата, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Матич, Какере, Мэйтленд-Найлс, Нуама, Эммануэль Орбан, Ляказетт.

    Главный тренер: Пьер Саже

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Лион»

    «Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 10:10
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