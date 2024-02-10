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    • «ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «ПСЖ» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лилля», 21 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарума, Эрнандес, Маркиньос, Бералдо, Солер, Руис, Заир-Эмери, Угарте, Мбаппе, Асенсио, Коло Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Лилль»: Шавалье, Исмаили, Д'Алессандро, Иоро, Сантуш, Андре, Бенталеб, Гомес, Унас, Жегрова, Дэвид.

    Главный тренер: Паулу Фонсека

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Лилль»

    ПСЖ-Лилль смотреть онлайн 10 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 18:03
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