Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лилля», 21 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарума, Эрнандес, Маркиньос, Бералдо, Солер, Руис, Заир-Эмери, Угарте, Мбаппе, Асенсио, Коло Муани.
Главный тренер: Луис Энрике
«Лилль»: Шавалье, Исмаили, Д'Алессандро, Иоро, Сантуш, Андре, Бенталеб, Гомес, Унас, Жегрова, Дэвид.
Главный тренер: Паулу Фонсека
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».