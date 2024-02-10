Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лилля», 21 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарума, Эрнандес, Маркиньос, Бералдо, Солер, Руис, Заир-Эмери, Угарте, Мбаппе, Асенсио, Коло Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

«Лилль»: Шавалье, Исмаили, Д'Алессандро, Иоро, Сантуш, Андре, Бенталеб, Гомес, Унас, Жегрова, Дэвид.

Главный тренер: Паулу Фонсека

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль»