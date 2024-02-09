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    ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля

    Вечером 10 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок 21 тура французской Лиги 1. Местный ПСЖ будет принимать «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    ПСЖ

    На неделе парижане одолели «Брест» в матче Кубка Франции (3:1). Ложкой дегтя стало повреждение звездного форварда Килиана Мбаппе. Известно, что в настоящее время он тренируется по индивидуальной программе. Мбаппе пропустит игру с «Лиллем». Тренерский штаб ПСЖ не хочет рисковать здоровьем лидера команды.

    «Лилль»

    «Лилль» проводит хороший сезон под руководством экс-тренера «Шахтeра» Пауло Фонсеки. Команда ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящее время «Лилль» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Личные встречи

    Последний три очных поединка команд завершились такими исходами:

    • 17.12.2023 «Лилль» – ПСЖ 1:1
    • 19.02. 2023 ПСЖ – «Лилль» 4:3
    • 21.08.2022 «Лилль» – ПСЖ 1:7

    Прогноз на матч ПСЖ – «Лилль»

    «Лилль» вполне в состоянии воспользоваться кадровыми потерями соперника и зацепиться за очки на «Парк де Пренс». Предлагаем выбрать ставку «победа «Лилля» с форой +1» (1,80).

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:55
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