Вечером 10 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок 21 тура французской Лиги 1. Местный ПСЖ будет принимать «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ПСЖ

На неделе парижане одолели «Брест» в матче Кубка Франции (3:1). Ложкой дегтя стало повреждение звездного форварда Килиана Мбаппе. Известно, что в настоящее время он тренируется по индивидуальной программе. Мбаппе пропустит игру с «Лиллем». Тренерский штаб ПСЖ не хочет рисковать здоровьем лидера команды.

«Лилль» проводит хороший сезон под руководством экс-тренера «Шахтeра» Пауло Фонсеки. Команда ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящее время «Лилль» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.

Личные встречи

Последний три очных поединка команд завершились такими исходами:

17.12.2023 «Лилль» – ПСЖ 1:1

19.02. 2023 ПСЖ – «Лилль» 4:3

21.08.2022 «Лилль» – ПСЖ 1:7

Прогноз на матч ПСЖ – «Лилль»

«Лилль» вполне в состоянии воспользоваться кадровыми потерями соперника и зацепиться за очки на «Парк де Пренс». Предлагаем выбрать ставку «победа «Лилля» с форой +1» (1,80).