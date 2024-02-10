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    • «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ньюкасла», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ноттингем Форест»: Селс, Тавареш, Мурильо, Омобамиделе, Уильямс, Домингес, Иетс, Хадсон-Одои, Эланга, Гиббс-Уайт, Авонийи

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    «Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Шер, Ботман, Триппьер, Майли, Лонгстафф, Гимарайнс, Уилсон, Мерфи, Альмирон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест»«Ньюкасл»

    Ноттингем Форест-Ньюкасл смотреть онлайн 10 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 17:56
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