Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ньюкасла», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ноттингем Форест»: Селс, Тавареш, Мурильо, Омобамиделе, Уильямс, Домингес, Иетс, Хадсон-Одои, Эланга, Гиббс-Уайт, Авонийи

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Шер, Ботман, Триппьер, Майли, Лонгстафф, Гимарайнс, Уилсон, Мерфи, Альмирон.

Главный тренер: Эдди Хау