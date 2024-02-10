Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ньюкасла», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ноттингем Форест»: Селс, Тавареш, Мурильо, Омобамиделе, Уильямс, Домингес, Иетс, Хадсон-Одои, Эланга, Гиббс-Уайт, Авонийи
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту
«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Шер, Ботман, Триппьер, Майли, Лонгстафф, Гимарайнс, Уилсон, Мерфи, Альмирон.
Главный тренер: Эдди Хау
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».