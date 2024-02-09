В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ноттингеме, начало – в 20:30 (мск).

«Ноттингем Форест» продолжает борьбу за выживание. Команда Нуну Эшпириту Санту занимает 16-е место, набрав в 23 турах 21 очко. у «Ноттингем Форест» 5 побед, 6 ничьих и 12 поражений при разнице голов 28:41 (больше пропустили только «Бернли» и «Лутон»).

В предыдущем туре «Ноттингем» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» – 1:1.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» после 4 поражений кряду в декабре-январе выбыл из борьбы за еврокубки. Команда Эдди Хоу занимает 9-е место с 33 очками – отставание от топ-6 составляет 11 пунктов.

На счету «Ньюкасла» по 10 побед и поражений плюс 3 ничьих, разница мячей – 48:37 (входит в топ-5 по забитым).

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд:

26.12.23 «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 1:3;

17.03.23 «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 1:2;

06.08.22 «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 2:0;

29.08.18 «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 3:1 (Кубок лиги);

23.08.17 «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 2:3 (доп. время, Кубок лиги).

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»

Одно из лучших нападений в гостях у одной из худших защит АПЛ. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70.