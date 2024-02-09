Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля

    «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ноттингеме, начало – в 20:30 (мск).

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за выживание. Команда Нуну Эшпириту Санту занимает 16-е место, набрав в 23 турах 21 очко. у «Ноттингем Форест» 5 побед, 6 ничьих и 12 поражений при разнице голов 28:41 (больше пропустили только «Бернли» и «Лутон»).

    В предыдущем туре «Ноттингем» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» – 1:1.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» после 4 поражений кряду в декабре-январе выбыл из борьбы за еврокубки. Команда Эдди Хоу занимает 9-е место с 33 очками – отставание от топ-6 составляет 11 пунктов.

    На счету «Ньюкасла» по 10 побед и поражений плюс 3 ничьих, разница мячей – 48:37 (входит в топ-5 по забитым).

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд:

    • 26.12.23 «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 1:3;
    • 17.03.23 «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 1:2;
    • 06.08.22 «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 2:0;
    • 29.08.18 «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 3:1 (Кубок лиги);
    • 23.08.17 «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 2:3 (доп. время, Кубок лиги).

    Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»

    Одно из лучших нападений в гостях у одной из худших защит АПЛ. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70.

    Новости по теме
    «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2024 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+