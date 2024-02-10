Зарема ответила, как разрешится конфликт Джикии и Абаскаля

Зарема Салихова спрогнозировала, к чему приведет конфликт в «Спартаке» между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном Георгием Джикией.

«На чаше весов Джикия или Абаскаль. Если тренер даст результат, то футболист проиграет, а если нет? Игрок в душе должен желать падения команды в турнирной таблице?

Ждать до лета абсолютно неграмотное управленческое решение, которое не добавит позитива в раздевалке. Или остальным игрокам прикажете не замечать того, что происходит с капитаном?

А вы тогда точно один за всех и все за одного? Или можно выпускать новый брендбук «Спартака» с лого «А там как пойдет, видно будет».

Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном.

Мой прогноз: как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», – сказала Зарема.