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    Зарема ответила, как разрешится конфликт Джикии и Абаскаля

    Зарема Салихова спрогнозировала, к чему приведет конфликт в «Спартаке» между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном Георгием Джикией.

    «На чаше весов Джикия или Абаскаль. Если тренер даст результат, то футболист проиграет, а если нет? Игрок в душе должен желать падения команды в турнирной таблице?

    Ждать до лета абсолютно неграмотное управленческое решение, которое не добавит позитива в раздевалке. Или остальным игрокам прикажете не замечать того, что происходит с капитаном?

    А вы тогда точно один за всех и все за одного? Или можно выпускать новый брендбук «Спартака» с лого «А там как пойдет, видно будет».

    Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном.

    Мой прогноз: как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», – сказала Зарема.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: Metaratings

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    10.02.2024 16:08
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    Комментарии (16)
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    DOCTOR PENALTY
    1707571289
    На 90% она окажется права. (((
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    NewLife
    1707571643
    Столько крокодиловых слез ! Скажи лучше почему Леня продал Спартак. Если скажешь, что денег жалко, я пойму и буду благодарным за потраченные. Но вы тоже не достигли больших успехов, притянув дурного Газика и поставив охранника ген директором и внимая советам х.з. каких-то итальянцев. Я тоже считаю нынешнее руководство Спартака никудышным, но в отличии от вас лузеров и склочников, имею право об этом говорить, как давний болельщик.
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    ...уефан
    1707572472
    ...не жаль расстаться с обоими сразу...
    Ответить
    fakeid
    1707573614
    вроде как всё правильно сказала на этот раз. джигит уйдёт, потом попрут рыжего, потому что лукойл - не федун, им надо быть в топ-2. и что-то мне подсказывает, что следующий тренер в тарасофке будет с известным именем.
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    Иван Петров 1986
    1707577468
    Все правильно сказала.
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    andr45
    1707578448
    Зарема права в том смысле, что руководство клуба показывает свою несостоятельность и отсутствие элементарных знаний управления организацией любой социально-экономической природы, а также свою полную бесхребетность Ни один работник, не имеет права публично выражать свое недовольство решениями начальства и разжигать ненависть к нему, обращаясь при этом к шелкоперам. В противном же случае, он должен быть изгнан с волчьим билетом и без выходного пособия. Как поступило руководство, например, Zenite с Кругловым или ЦСКА с Арбузовым за слова его агента, выразившего недовольство Федотовым? Оба тут же были отлучены от клуба) А какая мотивация Джикии, разжигающим весь этот скандал? ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ОН ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ, НО КОТОРЫХ ОН НЕ СТОИТ.
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    WE ARE FOR PETER
    1707578684
    Так и есть Зарема! В Спартаке все произойдет в популярных клубу традициях,развал раздрай
    Ответить
    sochi-2013
    1707580930
    Джике надо было не в раздевалке пальцы гнуть, а на поле доказывать, что он капитан. Теперь обиженку разыгрывает. Руководству надо было больше поддерживать тренера, пресекать все разговоры о отставке, Все должны знать, кто в команде главный.
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    VPERDIV SPARTAK
    1707596536
    Все правильно говорит
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