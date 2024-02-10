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    Реакция Федуна на конфликт Джикии и Абаскаля в «Спартаке»

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун оценил ситуацию в московском клубе, где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.

    «Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России.

    Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно. Такие большие скандалы... Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось.

    Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака».

    Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента не готов комментировать», – сказал Федун.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2024 15:27
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1707570455
    С больной головы на здоровую. Муравейник ворошат журнашлюхи с газпром тв и помогает им твоя сожительница неуместными воплями на эту тему.
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    САДЫЧОК
    1707570655
    Федун далёк от футбола! Никаких своих денег он не вносил и никогда не был владельцем-а был хреновым менеджером!
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    моэм
    1707576171
    Спартак - это постоянный непрекращающийся скандал ....когда же придёт нормальное руководство , которое наведёт порядок в происходящем как в клубе , так и вне его ???....пока же Спартаку сильно не везёт с руководством , этакая смесь дубов с дураками ...
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    WE ARE FOR PETER
    1707595405
    А тут то Леонид прав по всем моментам,и свой косяк признал
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    VPERDIV SPARTAK
    1707596454
    Даёшь Федуна взад,в Спартак)
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