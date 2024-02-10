Реакция Федуна на конфликт Джикии и Абаскаля в «Спартаке»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун оценил ситуацию в московском клубе, где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.

«Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России.

Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно. Такие большие скандалы... Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось.

Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака».

Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента не готов комментировать», – сказал Федун.