Зарема прокомментировала конфликт между Джикией и Абаскалем

Зарема Салихова порассуждала о ситуации в «Спартаке», где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.

«Есть мнение, что агент и игрок не должны переходить грань и оставить все разбирательства по контрактам за закрытыми дверями. Да, так и происходит в сильных клубах с профессиональным менеджментом.

Изначально новые управленцы были заточены на отсутствие скандалов, примирились даже с «Матч ТВ», блогеры – вообще лучшие друзья «Спартака» (кстати, сейчас особенно видно, кто чью позицию занял).

При этом довели ситуацию до точки кипения, когда один из самых дипломатичных игроков говорит об обмане со стороны клуба», – сказала Зарема.