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    • Зарема прокомментировала конфликт между Джикией и Абаскалем

    Зарема прокомментировала конфликт между Джикией и Абаскалем

    Зарема Салихова порассуждала о ситуации в «Спартаке», где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.

    «Есть мнение, что агент и игрок не должны переходить грань и оставить все разбирательства по контрактам за закрытыми дверями. Да, так и происходит в сильных клубах с профессиональным менеджментом.

    Изначально новые управленцы были заточены на отсутствие скандалов, примирились даже с «Матч ТВ», блогеры – вообще лучшие друзья «Спартака» (кстати, сейчас особенно видно, кто чью позицию занял).

    При этом довели ситуацию до точки кипения, когда один из самых дипломатичных игроков говорит об обмане со стороны клуба», – сказала Зарема.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: Metaratings

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    10.02.2024 14:00
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    Комментарии (8)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707563315
    Грызутся в свинарне как пауки в банке. Запасаемся попкорном. Гыгыгы
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    fakeid
    1707564362
    ура! заремба вылезла!
    Ответить
    Semenycch
    1707564983
    Как же скучно было без этой безмозглой жены бездарного мужа! Вещай дальше свои гениальные мысли!
    Ответить
    Suvorov71
    1707566586
    На ветке питерская вонючая помойка
    Ответить
    MazaiNN
    1707566642
    Зарема самая большая потеря для Спартака. У нее яйца и мозг больше чем у всего нынешнего руководства.
    Ответить
    Romeo 123
    1707571871
    Куда мы катимся,баба рассуждает о конфликте мужиков
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    VPERDIV SPARTAK
    1707596955
    Дурят в спартаке людей,газизов говорил тоже это
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