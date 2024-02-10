Скандал с участием Месси сорвал матч сборной Аргентины

Власти Китая отменили товарищескую встречу между сборными Аргентины и Нигерии.
Матч должен был состояться в КНР во второй половине марта. Его проведение сорвал скандал с участием Лионеля Месси.
Нападающий прилетал в составе «Интера Майами» в Гонконг, но не сыграл с командой звeзд местной лиги якобы из-за травмы.
Зато через несколько дней Месси принял участие в матче с «Виссел Кобе» в Японии. Китайцы пришли к выводу, что их обманули.
Позднее спортивный комитет Ханчжоу официально подтвердил отмену игры между Аргентиной и Нигерией.
«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», – говорится в публикации.