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    Скандал с участием Месси сорвал матч сборной Аргентины

    Власти Китая отменили товарищескую встречу между сборными Аргентины и Нигерии.

    Матч должен был состояться в КНР во второй половине марта. Его проведение сорвал скандал с участием Лионеля Месси.

    Нападающий прилетал в составе «Интера Майами» в Гонконг, но не сыграл с командой звeзд местной лиги якобы из-за травмы.

    Зато через несколько дней Месси принял участие в матче с «Виссел Кобе» в Японии. Китайцы пришли к выводу, что их обманули.

    Позднее спортивный комитет Ханчжоу официально подтвердил отмену игры между Аргентиной и Нигерией.

    «Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», – говорится в публикации.

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    Источник: Mundo Albiceleste

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    10.02.2024 11:28
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    Комментарии (13)
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    фанат джигурды
    1707555230
    Аргенина с ***** и так на каждом втором турнире играет.
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    СпорЦмен
    1707556215
    Вот и первый засраный скандальчик для Месси. Скромненький скандальчик, как и он сам. Всего лишь поднасрал своей стране, красавчик. :)))
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    SLADE2019
    1707557716
    И кому китаяйцы плохо сделали? Аргентинцам? Вряд ли. Не надо такими обидчивыми быть, а то чего то наложится сполна.
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    erybov1965
    1707558809
    Правильно сделали.Всего лишь товарищеский матч,а страну и людей(болельщиков) должны уважать другие страны и их граждане.
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    Napaleon Banapart
    1707561021
    Стремно для страны которая на ведущих ролях в мире вести себя как обиженный ребенок.
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    Romeo 123
    1707572338
    Ну хоть кто то правильно сделал, достали эти подлизы да лизуны гнома
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