Скандал с участием Месси сорвал матч сборной Аргентины

Власти Китая отменили товарищескую встречу между сборными Аргентины и Нигерии.

Матч должен был состояться в КНР во второй половине марта. Его проведение сорвал скандал с участием Лионеля Месси.

Нападающий прилетал в составе «Интера Майами» в Гонконг, но не сыграл с командой звeзд местной лиги якобы из-за травмы.

Зато через несколько дней Месси принял участие в матче с «Виссел Кобе» в Японии. Китайцы пришли к выводу, что их обманули.

Позднее спортивный комитет Ханчжоу официально подтвердил отмену игры между Аргентиной и Нигерией.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», – говорится в публикации.