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    • «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Валенсии», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Мармоль, Парк, Молейро, Лойодиче, Родригес, Перроне, Эльмунир, Рамирес.

    Главный тренер: Франсиско Хавьер Гарсия Пимента

    «Валенсия»: Мамардашвили, Луис Гайя, Озкаджар, Москера, Фулкье, Гуэрра, Пепелу, Гильямон, Перес, Дуро, Яремчук.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас»«Валенсия»

    «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 10:50
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