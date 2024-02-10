Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Валенсии», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Мармоль, Парк, Молейро, Лойодиче, Родригес, Перроне, Эльмунир, Рамирес.

Главный тренер: Франсиско Хавьер Гарсия Пимента

«Валенсия»: Мамардашвили, Луис Гайя, Озкаджар, Москера, Фулкье, Гуэрра, Пепелу, Гильямон, Перес, Дуро, Яремчук.

Главный тренер: Рубен Бараха

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Валенсия»