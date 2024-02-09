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    • «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля

    «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля

    10 февраля на Канарах состоится матч 24 тура испанской Ла Лиги. «Лас-Пальмас» будет принимать «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Лас-Пальмас»

    Команда Франциско Пименты наводит шороху в Ла Лиге. После возвращения в элиту многие эксперты предрекали канарцам скорый вылет в Сегунду, однако «Лас-Пальмас» сумел посрамить критиков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

    «Валенсия»

    «Валенсия», в свою очередь, переживает ренессанс после назначения на тренерский мостик Рубена Барахи. Команда с «Местальи» в кои-то веки вернулась к борьбе за место в еврокубках и идет на седьмой строчке в Ла Лиге.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Валенсия»

    «Лас-Пальмас» очень неуступчив в своих стенах и заставляет помучаться даже грандов Примеры. Считаем, что в и этот раз канарцы как минимум не проиграют на глазах родной публики. Рекомендованная ставка: «победа «Лас-Пальмаса» с форой 0» (1,83).

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    «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:37
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