10 февраля на Канарах состоится матч 24 тура испанской Ла Лиги. «Лас-Пальмас» будет принимать «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Лас-Пальмас»

Команда Франциско Пименты наводит шороху в Ла Лиге. После возвращения в элиту многие эксперты предрекали канарцам скорый вылет в Сегунду, однако «Лас-Пальмас» сумел посрамить критиков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Валенсия»

«Валенсия», в свою очередь, переживает ренессанс после назначения на тренерский мостик Рубена Барахи. Команда с «Местальи» в кои-то веки вернулась к борьбе за место в еврокубках и идет на седьмой строчке в Ла Лиге.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Валенсия»

«Лас-Пальмас» очень неуступчив в своих стенах и заставляет помучаться даже грандов Примеры. Считаем, что в и этот раз канарцы как минимум не проиграют на глазах родной публики. Рекомендованная ставка: «победа «Лас-Пальмаса» с форой 0» (1,83).