В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Бернли». Команды сыграют в Ливерпуле, начало – в 18:00 (мск).

«Ливерпуль»

На счету «Ливерпуля» 15 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница мячей – 52:22 (лучшая оборона лиги наряду с «Арсеналом»). С 51 очком команда Юргена Клоппа занимает 1-е место в таблице.

Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ

«Бернли»

13 очков в 23 матчах – таков показатель коллектива Венсана Компани на сегодняшний день. «Бернли» выиграл 3 матча, 4 раза сыграл вничью и 16 раз проиграл и отстает от спасительного 17-го места на 7 очков.

Последние результаты «Бернли» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

27.12.23 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:2;

13.02.22 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:1;

21.08.21 «Ливерпуль» – «Бернли» – 2:0;

20.05.21 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:3;

22.01.21 «Ливерпуль» – «Бернли» – 0:1.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Бернли»

«Бернли» ничего не сможет противопоставить мощному «Ливерпулю». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.50.