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    • «Ливерпуль» – «Бернли»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля

    «Ливерпуль» – «Бернли»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Бернли». Команды сыграют в Ливерпуле, начало – в 18:00 (мск).

    «Ливерпуль»

    На счету «Ливерпуля» 15 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница мячей – 52:22 (лучшая оборона лиги наряду с «Арсеналом»). С 51 очком команда Юргена Клоппа занимает 1-е место в таблице.

    Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ

    «Бернли»

    13 очков в 23 матчах – таков показатель коллектива Венсана Компани на сегодняшний день. «Бернли» выиграл 3 матча, 4 раза сыграл вничью и 16 раз проиграл и отстает от спасительного 17-го места на 7 очков.

    Последние результаты «Бернли» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 27.12.23 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:2;
    • 13.02.22 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:1;
    • 21.08.21 «Ливерпуль» – «Бернли» – 2:0;
    • 20.05.21 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:3;
    • 22.01.21 «Ливерпуль» – «Бернли» – 0:1.

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Бернли»

    «Бернли» ничего не сможет противопоставить мощному «Ливерпулю». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.50.

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    «Ливерпуль» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:01
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