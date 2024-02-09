В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Бернли». Команды сыграют в Ливерпуле, начало – в 18:00 (мск).
«Ливерпуль»
На счету «Ливерпуля» 15 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница мячей – 52:22 (лучшая оборона лиги наряду с «Арсеналом»). С 51 очком команда Юргена Клоппа занимает 1-е место в таблице.
Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ
- 04.02.24 «Арсенал» – «Ливерпуль» – 3:1;
- 31.01.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 4:1;
- 21.01.24 «Борнмут» – «Ливерпуль» – 0:4.
«Бернли»
13 очков в 23 матчах – таков показатель коллектива Венсана Компани на сегодняшний день. «Бернли» выиграл 3 матча, 4 раза сыграл вничью и 16 раз проиграл и отстает от спасительного 17-го места на 7 очков.
Последние результаты «Бернли» в АПЛ:
- 03.02.24 «Бернли» – «Фулхэм» – 2:2;
- 31.01.24 «Манчестер Сити» – «Бернли» – 3:1;
- 12.01.24 «Бернли» – «Лутон Таун» – 1:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 27.12.23 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:2;
- 13.02.22 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:1;
- 21.08.21 «Ливерпуль» – «Бернли» – 2:0;
- 20.05.21 «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:3;
- 22.01.21 «Ливерпуль» – «Бернли» – 0:1.
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Бернли»
«Бернли» ничего не сможет противопоставить мощному «Ливерпулю». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.50.