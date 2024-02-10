Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Бернли», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Аллисон, Гомес, Ван Дейк, Брэдли, Александер-Арнольд, Джонс, Аллистер, Гравенберх, Анхель, Жота, Гакпо.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Бернли»: Траффорд, Витиньо, О'Ши, Экдаль, Ассиньон, Одобер, Берге, Рэмзи, Браунхилл, Фостер, Амдуни.

Главный тренер: Венсан Компани

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Бернли»