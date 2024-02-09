Радимов назвал топ-клуб, в который нужно отправить Слуцкого в случае его успеха с «Шэньхуа»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подвел итоги матча Кубка Равноправия между петербургским клубом и «Шанхай Шэньхуа» (6:0).

«Ну что вы хотите? Футболисты «Зенита» – это игроки сборных своих стран. Кассьерра и Барриос – сборная Колумбии, Вендел, Клаудиньо, Артур и Педро – это второй состав сборной Бразилии… Марио Фернандес – сборная России, Нино вызывался в сборную Бразилии, Эракович выступает за команду Сербии… Разве они не должны обыгрывать китайцев? Конечно, должны!

При всем уважении к Леониду Слуцкому, если он чего‑то добьется с этой командой, то его нужно в мадридский «Реал» отправлять. «Шанхай Шэньхуа» – это даже не уровень Первой лиги», – сказал Радимов.