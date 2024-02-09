Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб

«Гремио» арендует полузащитника «Зенита» Ду Кейроса на один сезон с опцией выкупа. По данным Globo Esporte, петербургский клуб принял предложение бразильской стороны, в данный момент стороны обмениваются документами.

Ранее сообщалось, что Ду Кейрос согласовал условия личного соглашения с «Васко да Гама». Однако трансфер в клуб из Рио-де-Жанейро сорвался. Компания 777, которой принадлежит доля в 70% в «Васко», из-за санкций опасается вести дела с «Газпромом», спонсирующим «Зенит».