Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб

«Гремио» арендует полузащитника «Зенита» Ду Кейроса на один сезон с опцией выкупа. По данным Globo Esporte, петербургский клуб принял предложение бразильской стороны, в данный момент стороны обмениваются документами.
Ранее сообщалось, что Ду Кейрос согласовал условия личного соглашения с «Васко да Гама». Однако трансфер в клуб из Рио-де-Жанейро сорвался. Компания 777, которой принадлежит доля в 70% в «Васко», из-за санкций опасается вести дела с «Газпромом», спонсирующим «Зенит».
- 24-летний Ду Кейрос в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.
- В составе петербургской команды он стал обладателем Суперкубка России-2023.