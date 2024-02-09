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    • Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб

    Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб

    «Гремио» арендует полузащитника «Зенита» Ду Кейроса на один сезон с опцией выкупа. По данным Globo Esporte, петербургский клуб принял предложение бразильской стороны, в данный момент стороны обмениваются документами.

    Ранее сообщалось, что Ду Кейрос согласовал условия личного соглашения с «Васко да Гама». Однако трансфер в клуб из Рио-де-Жанейро сорвался. Компания 777, которой принадлежит доля в 70% в «Васко», из-за санкций опасается вести дела с «Газпромом», спонсирующим «Зенит».

    • 24-летний Ду Кейрос в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.
    • В составе петербургской команды он стал обладателем Суперкубка России-2023.

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    Источник: Globo Esporte

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    09.02.2024 08:23
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