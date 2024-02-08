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    • Семак прокомментировал нарушения дисциплины Венделом: «Непростой парень»

    Семак прокомментировал нарушения дисциплины Венделом: «Непростой парень»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, что его полузащитник Вендел нарушает дисциплину.

    «Вендел опаздывает на тренировки? Что касается дисциплины, то у меня нет претензий ни к одному игроку. Все выкладываются на 100%. И не нужно никого мотивировать.

    Мы прекрасно понимаем, что Вендел непростой парень. Летом опаздывал, сейчас, может, два раза на пять минут. Мы над этим работаем. Нет задачи наказать, чтобы забирать у кого-то деньги. Задача мотивировать. Что касается Вендела – это непростой парень, но фанат своего дела. И отдаeтся он в каждой игре. Относится к своей работе блестяще», – сказал Семак.

    • Летом Вендел не приехал на сборы «Зенита».
    • Бразилец пропустил начало и текущего катарского сбора.
    • Вендел – самый дорогой игрок в РПЛ (22 миллиона евро).

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2024 19:57
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    Комментарии (5)
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    Semenycch
    1707414045
    Очень приятно слушать и читать интервью Сергея Богдановича. Все по делу!
    Ответить
    Krics
    1707415307
    Тренер сборной готов,ихмо.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707415472
    Семак дипломат
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707416836
    Семак ты же знаешь, что если накажешь бразила, то играть сам будешь с Ерохиным. Не ты рулишь на помойке, а латиносы
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