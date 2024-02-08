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    • Семак прокомментировал разгром «Зенитом» команды Слуцкого

    Семак прокомментировал разгром «Зенитом» команды Слуцкого

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход товарищеского матча против «Шанхай Шэньхуа» (6:0).

    • Игра прошла в Катаре в рамках товарищеского турнира Кубок равноправия.
    • Китайцев тренирует Леонид Слуцкий.
    • «Шэньхуа» лишился шансов на трофей.

    «Сложно было предположить такой счет до начала матча. Большую роль сыграл быстрый гол во втором тайме. Когда мы забили третий мяч, вопрос о победителе был снят, а дальше ребята просто раскрепостились. Соперник старался до последних минут забить, игра была жесткая, местами даже грубая, но победа абсолютно заслуженная.

    Кто‑то лучше готов, кому‑то надо набирать форму. Того же Марио Фернандеса нельзя пока перегружать. Сейчас нет смысла делить футболистов на игроков основы и запаса, главное – это общая работа.

    Очень много хороших моментов было. Конечно, были моменты, над которыми еще нужно работать. Но, конечно, качественная игра», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2024 19:33
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1707410187
    Давайте работайте,скоро свинарник разбирать на щепки нужно
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    Krics
    1707410974
    Готовый тренер для сборной,ихмо.
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