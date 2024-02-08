Шалимов прокомментировал возможный переход Чалова в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов высказался о возможном переходе Федора Чалова из ЦСКА в «Зенит».

«В «Зените» есть Сергеев и Кассьерра. Кровь из носу Чалов прямо сейчас не нужен – есть кому играть в атаку. И не могу сказать, что сейчас или летом Чалов, придя в «Зенит», вытеснит кого-то из этой пары. Кассьерру ты не можешь не ставить, потому что он забивает много, а Сергеев всегда полезен, он забивает, выходя на замену.

Зачем Чалову ехать – чтобы сидеть на лавке? ЦСКА его родная команда, в которой на него рассчитывают, где все получается. А если говорить о «Зените», то команда нравится на сборах – отличные фланги, лучшие в РПЛ. Остались Клаудиньо и Вендел. Не уехал Кассьерра», – сказал Шалимов.