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    • Шалимов прокомментировал возможный переход Чалова в «Зенит»

    Шалимов прокомментировал возможный переход Чалова в «Зенит»

    Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов высказался о возможном переходе Федора Чалова из ЦСКА в «Зенит».

    «В «Зените» есть Сергеев и Кассьерра. Кровь из носу Чалов прямо сейчас не нужен – есть кому играть в атаку. И не могу сказать, что сейчас или летом Чалов, придя в «Зенит», вытеснит кого-то из этой пары. Кассьерру ты не можешь не ставить, потому что он забивает много, а Сергеев всегда полезен, он забивает, выходя на замену.

    Зачем Чалову ехать – чтобы сидеть на лавке? ЦСКА его родная команда, в которой на него рассчитывают, где все получается. А если говорить о «Зените», то команда нравится на сборах – отличные фланги, лучшие в РПЛ. Остались Клаудиньо и Вендел. Не уехал Кассьерра», – сказал Шалимов.

    • Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах сезона.
    • Его контракт с ЦСКА истекает через год.
    • Рыночная стоимость 25-летнего форварда – 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.02.2024 09:19
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    Комментарии (7)
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    biber.ru
    1707377383
    Никуда Федя не уйдёт, ни в Зенит, ни в Европу.
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    Дядя Серёжа
    1707382731
    В Зенит смешно
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    SLADE2019
    1707386399
    Кто то верно вчера написал, что с игры Заболотный не меньше его забивает. Пусть, если сможет в Европу поедет, может там с ним что нибудь поделают?
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    Азбука
    1707389215
    Контракт у Чалова с ЦСКА истекает через год. Нужен он Зениту или нет, определяет Семак. Ситуация продажи Кассьерры летом в забугорный чемпионат весьма вероятна и в Зените начинают думать заранее. Видимо вариант с Федором рассматривается. Остальное, желание самого Чалова и согласование контракта агентом игрока с Илюхиной. От себя добавлю предположение, что Чалов только один из списка возможных трансферных целей Зенита. С учётом нежелания Чалова играть в ЦСКА (всё одно уйдёт бесплатно) и включения Кругового в такую сделку (типа аренды ЦСКА уже сейчас), вероятность перехода в Зенит увеличивается. Хотя всё только при выполнении вышеперечисленных условий, которых более чем хватает. Короче, трёп в зимнюю паузу))
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