Экс-генсек РФС: «У Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что эпохи в футболе определяются не игроками, а тренерскими концепциями.
«Эпохи в футболе определяются не игроками, даже такими выдающимися как Месси и Роналду. А доминированием тренерских концепций. Так же как были театры Товстоногова и Любимова, был катеначчо Эленио Эрреры или тотальный футбол Михелса.
А у Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда», – сказал Воробьев.
- Португальский форвард Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнилось 39 лет, выступает за саудовский «Аль-Наср».
- 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси играет за «Интер Майами».
- Активные годы тренерской карьеры Эленио Эрреры пришлись на 1945–1981 годы, Ринуса Михелса – на 1964–1992 годы.