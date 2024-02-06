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    • Экс-генсек РФС: «У Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда»

    Экс-генсек РФС: «У Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что эпохи в футболе определяются не игроками, а тренерскими концепциями.

    «Эпохи в футболе определяются не игроками, даже такими выдающимися как Месси и Роналду. А доминированием тренерских концепций. Так же как были театры Товстоногова и Любимова, был катеначчо Эленио Эрреры или тотальный футбол Михелса.

    А у Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда», – сказал Воробьев.

    • Португальский форвард Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнилось 39 лет, выступает за саудовский «Аль-Наср».
    • 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси играет за «Интер Майами».
    • Активные годы тренерской карьеры Эленио Эрреры пришлись на 1945–1981 годы, Ринуса Михелса – на 1964–1992 годы.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    06.02.2024 10:17
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1707205653
    У игроков срамтака, дорога одна, в Ад. :)))
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    Дядя Серёжа
    1707212906
    Кто в Европе слышал про Воланда и кто был у него на балу? Убийцы, злодеи и прочие мерзоты... А. Воробьёв, вы хоть знаете из какого произведения Воланд? Экс-генсек РФС... срамота
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