Экс-генсек РФС: «У Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что эпохи в футболе определяются не игроками, а тренерскими концепциями.

«Эпохи в футболе определяются не игроками, даже такими выдающимися как Месси и Роналду. А доминированием тренерских концепций. Так же как были театры Товстоногова и Любимова, был катеначчо Эленио Эрреры или тотальный футбол Михелса.

А у Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда», – сказал Воробьев.