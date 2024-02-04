Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Вероны», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Наполи»: Голлини, Жуан, Ррахмани, Эстигард, Руй, Демме, Зелински, Политано, Лоботка, Ди Лоренцо, Распадори.
Главный тренер: Вальтер Маццарри
«Верона»: Монтипо, Кабаль, Маньяни, Давидович, Чачуа, Сердар, Лазович, Дуда, Суслов, Фолоруншо, Нослен.
Главный тренер: Марко Барони
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».