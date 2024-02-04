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    • «Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Вероны», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Голлини, Жуан, Ррахмани, Эстигард, Руй, Демме, Зелински, Политано, Лоботка, Ди Лоренцо, Распадори.

    Главный тренер: Вальтер Маццарри

    «Верона»: Монтипо, Кабаль, Маньяни, Давидович, Чачуа, Сердар, Лазович, Дуда, Суслов, Фолоруншо, Нослен.

    Главный тренер: Марко Барони

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Верона»

    Наполи-Верона смотреть онлайн 4 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 13:15
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