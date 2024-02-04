Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля

    «Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля

    В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Серии А состоится матч между «Наполи» и «Вероной». Игра пройдет в Неаполе, начало – в 17:00 (мск).

    «Наполи»

    Неаполитанцы в нынешнем сезоне даже не помышляют о борьбе за чемпионство, их цель – попасть в топ-4. На данный момент «Наполи» занимает 9-е место в таблице с 32 очками, отставание от зоны ЛЧ – 4 балла.

    Команда Вальтера Маццарри добыла 9 побед при 5 ничьих и 7 поражения, разница мячей 30:25.

    «Верона»

    «Верона» после 22 туров набрала 18 очков и опережает команды из зоны вылета только по дополнительным показателям. У команды Марко Барони 4 победы, 6 ничьих и 12 поражений при разнице мячей 20:30 (меньше забили только 2 команды в лиге).

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

    • 21.10.23 «Верона» – «Наполи» – 1:3;
    • 15.04.23 «Наполи» – «Верона» – 0:0;
    • 15.08.22 «Верона» – «Наполи» – 2:5;
    • 13.03.22 «Верона» – «Наполи» – 1:2;
    • 07.11.21 «Наполи» – «Верона» – 1:1.

    Прогноз на матч «Наполи» – «Верона»

    Обе команды проваливают сезон, но у неаполитанцев игроки выше классом. «Верона» в гостях ничего не сможет противопоставить парням Маццарри. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.20.

    Новости по теме
    Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
    «Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+