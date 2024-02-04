В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Серии А состоится матч между «Наполи» и «Вероной». Игра пройдет в Неаполе, начало – в 17:00 (мск).
«Наполи»
Неаполитанцы в нынешнем сезоне даже не помышляют о борьбе за чемпионство, их цель – попасть в топ-4. На данный момент «Наполи» занимает 9-е место в таблице с 32 очками, отставание от зоны ЛЧ – 4 балла.
Команда Вальтера Маццарри добыла 9 побед при 5 ничьих и 7 поражения, разница мячей 30:25.
«Верона»
«Верона» после 22 туров набрала 18 очков и опережает команды из зоны вылета только по дополнительным показателям. У команды Марко Барони 4 победы, 6 ничьих и 12 поражений при разнице мячей 20:30 (меньше забили только 2 команды в лиге).
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:
- 21.10.23 «Верона» – «Наполи» – 1:3;
- 15.04.23 «Наполи» – «Верона» – 0:0;
- 15.08.22 «Верона» – «Наполи» – 2:5;
- 13.03.22 «Верона» – «Наполи» – 1:2;
- 07.11.21 «Наполи» – «Верона» – 1:1.
Прогноз на матч «Наполи» – «Верона»
Обе команды проваливают сезон, но у неаполитанцев игроки выше классом. «Верона» в гостях ничего не сможет противопоставить парням Маццарри. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.20.