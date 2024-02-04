В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Серии А состоится матч между «Наполи» и «Вероной». Игра пройдет в Неаполе, начало – в 17:00 (мск).

«Наполи»

Неаполитанцы в нынешнем сезоне даже не помышляют о борьбе за чемпионство, их цель – попасть в топ-4. На данный момент «Наполи» занимает 9-е место в таблице с 32 очками, отставание от зоны ЛЧ – 4 балла.

Команда Вальтера Маццарри добыла 9 побед при 5 ничьих и 7 поражения, разница мячей 30:25.

«Верона»

«Верона» после 22 туров набрала 18 очков и опережает команды из зоны вылета только по дополнительным показателям. У команды Марко Барони 4 победы, 6 ничьих и 12 поражений при разнице мячей 20:30 (меньше забили только 2 команды в лиге).

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Наполи» – «Верона»

Обе команды проваливают сезон, но у неаполитанцев игроки выше классом. «Верона» в гостях ничего не сможет противопоставить парням Маццарри. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.20.