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    • Агент Макарчука отреагировала на интерес «Зенита» к игроку

    Агент Макарчука отреагировала на интерес «Зенита» к игроку

    Агент защитника «Сочи» Артема Макарчука Марьяна Кашчелан высказалась об интересе «Зенита» к футболисту.

    «Как я ранее говорила, слухи не комментирую, только конкретику. То есть «Зенит» не обращался? Мне нечего сказать. Вообще ответа нет.

    Артем Макарчук на сегодняшний день футболист «Сочи». Два дня назад он сыграл 90 минут. Мне не нужно его продвигать. Что будет, то будет. На сегодняшний день он футболист «Сочи», – сказала Кашчелан.

    • У Макарчука в сезоне РПЛ 17 матчей.
    • 28-летний игрок ранее выступал за «Балтику».
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2024 11:39
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1707040473
    А завтра футболист Реала, можно подумать. :)))
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