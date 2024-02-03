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    • «Зенит» намерен купить защитника «Сочи» на замену Круговому

    «Зенит» намерен купить защитника «Сочи» на замену Круговому

    «Зенит» продолжает искать нового левого защитника после перевода в дубль Данила Кругового. Клуб переключился на Артема Макарчука из «Сочи».

    «Зенит» обратился к варианту с переходом 28-летнего Макарчука.

    В ходе изучения его нюансов петербуржцы пришли к выводу, что это рискованно для дружественной СБГ команды и может ослабить ее в борьбе за сохранения прописки в РПЛ.

    Однако теперь, когда, по моим данным, клуб Бориса Ротенберга близок к приобретению на левый край 28-летнего марокканца Яхья из «Видада» за 400 тысяч евро, «Зенит» и «Сочи» готовы вернуться к активному обсуждению варианта с трансфером в Питер Макарчука за сумму около 5 миллионов евро», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • У Макарчука в сезоне РПЛ 17 матчей.
    • 28-летний игрок ранее выступал за «Балтику».
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    03.02.2024 22:45
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    Комментарии (15)
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    TIMOTHY
    1706990003
    Да не будет Зенит его брать,прогон очередной
    Ответить
    DMитрий
    1706990054
    Мля, зная что такой геморр будет, не могли с Даней договориться. Как буд-то о Мбаппе шла речь.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1706990378
    Какого Бориса царя)) фейк чистой воды это!)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1706990854
    Западло так делать.
    Ответить
    СпорЦмен
    1706992575
    А из молодежки не взять? Хотя бы раз кому-нибудь шанс дать.
    Ответить
    Спартач80
    1706994407
    Не.... Ни разу не фарм...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707000728
    Круговорот бом ж ей в грязьпроме
    Ответить
    odessakmv
    1707001717
    клоунада
    Ответить
    neim
    1707023036
    Ещё чуть-чуть и поиски переместятся в первую лигу, наберитесь терпения ))).
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1707036824
    питерские клоуны ржали, что Спартак переплатил за Угальде, когда сами в 100 раз переплачивают за Макарчука, которому 28 лет (!), из фарм-сс.учи)))
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