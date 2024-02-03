«Зенит» намерен купить защитника «Сочи» на замену Круговому

«Зенит» продолжает искать нового левого защитника после перевода в дубль Данила Кругового. Клуб переключился на Артема Макарчука из «Сочи».

«Зенит» обратился к варианту с переходом 28-летнего Макарчука.

В ходе изучения его нюансов петербуржцы пришли к выводу, что это рискованно для дружественной СБГ команды и может ослабить ее в борьбе за сохранения прописки в РПЛ.

Однако теперь, когда, по моим данным, клуб Бориса Ротенберга близок к приобретению на левый край 28-летнего марокканца Яхья из «Видада» за 400 тысяч евро, «Зенит» и «Сочи» готовы вернуться к активному обсуждению варианта с трансфером в Питер Макарчука за сумму около 5 миллионов евро», – сообщил инсайдер Иван Карпов.