В матче 20 тура чемпионата Франции «Реймс» на своем поле сыграет с «Тулузой». Игра состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Реймс»

Подопечные Уильяма Стилла с 30 очками идут на 6 месте в Лиге 1. Команда в 19 матчах выиграла 9 встреч, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Реймс» забил 25 голов и пропустил 24 мяча. 5 последних матчей:

«Тулуза»

Подопечные Карлеса Мартинеса идут на 14 месте с 17 очками. Команда в 19 матчах выиграла 3 встречи, по 8 раз сыграла вничью и проиграла, забила 16 голов и пропустила 25 мячей. 5 последних матчей:

Личные встречи

Последние 5 очных встреч:

Прогноз на матч «Реймс» – «Тулуза»

«Реймс» в последних играх демонстрирует неплохую игровую форму. Наверняка команда сумеет справиться с обитателем нижней половины турнирной таблицы. Наш прогноз – победа «Реймса» (1.83).