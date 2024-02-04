В матче 20 тура чемпионата Франции «Реймс» на своем поле сыграет с «Тулузой». Игра состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Реймс»
Подопечные Уильяма Стилла с 30 очками идут на 6 месте в Лиге 1. Команда в 19 матчах выиграла 9 встреч, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Реймс» забил 25 голов и пропустил 24 мяча. 5 последних матчей:
- 28.01.24 «Реймс» – «Нант»: 0:0;
- 21.01.24 «Сошо» (пен.) – «Реймс»: 2:2;
- 13.01.24 «Монако» – «Реймс»: 1:3;
- 07.01.24 «Динан-Лехон» – «Реймс»: 0:3;
- 20.12.23 «Реймс» – «Гавр»: 1:0.
«Тулуза»
Подопечные Карлеса Мартинеса идут на 14 месте с 17 очками. Команда в 19 матчах выиграла 3 встречи, по 8 раз сыграла вничью и проиграла, забила 16 голов и пропустила 25 мячей. 5 последних матчей:
- 28.01.24 «Тулуза» – «Ланс»: 0:2;
- 21.01.24 «Руан 1899» (пен.) – «Тулуза»: 3:3;
- 14.01.24 «Метц» – «Тулуза»: 0:1;
- 07.01.24 «Шамбери» – «Тулуза»: 0:3;
- 03.01.24 «ПСЖ» – «Тулуза»: 2:0.
Личные встречи
Последние 5 очных встреч:
- 22.10.23 «Тулуза» – «Реймс»: 1:1;
- 26.02.23 «Реймс» – «Тулуза»: 3:0;
- 08.02.23 «Тулуза» – «Реймс»: 3:1;
- 11.09.22 «Тулуза» – «Реймс»: 1:0;
- 14.12.19 «Тулуза» – «Реймс»: 0:1.
Прогноз на матч «Реймс» – «Тулуза»
«Реймс» в последних играх демонстрирует неплохую игровую форму. Наверняка команда сумеет справиться с обитателем нижней половины турнирной таблицы. Наш прогноз – победа «Реймса» (1.83).