Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

    «Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

    В матче 20 тура чемпионата Франции «Реймс» на своем поле сыграет с «Тулузой». Игра состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Реймс»

    Подопечные Уильяма Стилла с 30 очками идут на 6 месте в Лиге 1. Команда в 19 матчах выиграла 9 встреч, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Реймс» забил 25 голов и пропустил 24 мяча. 5 последних матчей:

    • 28.01.24 «Реймс» – «Нант»: 0:0;
    • 21.01.24 «Сошо» (пен.) – «Реймс»: 2:2;
    • 13.01.24 «Монако» – «Реймс»: 1:3;
    • 07.01.24 «Динан-Лехон» – «Реймс»: 0:3;
    • 20.12.23 «Реймс» – «Гавр»: 1:0.

    «Тулуза»

    Подопечные Карлеса Мартинеса идут на 14 месте с 17 очками. Команда в 19 матчах выиграла 3 встречи, по 8 раз сыграла вничью и проиграла, забила 16 голов и пропустила 25 мячей. 5 последних матчей:

    • 28.01.24 «Тулуза» – «Ланс»: 0:2;
    • 21.01.24 «Руан 1899» (пен.) – «Тулуза»: 3:3;
    • 14.01.24 «Метц» – «Тулуза»: 0:1;
    • 07.01.24 «Шамбери» – «Тулуза»: 0:3;
    • 03.01.24 «ПСЖ» – «Тулуза»: 2:0.

    Личные встречи

    Последние 5 очных встреч:

    • 22.10.23 «Тулуза» – «Реймс»: 1:1;
    • 26.02.23 «Реймс» – «Тулуза»: 3:0;
    • 08.02.23 «Тулуза» – «Реймс»: 3:1;
    • 11.09.22 «Тулуза» – «Реймс»: 1:0;
    • 14.12.19 «Тулуза» – «Реймс»: 0:1.

    Прогноз на матч «Реймс» – «Тулуза»

    «Реймс» в последних играх демонстрирует неплохую игровую форму. Наверняка команда сумеет справиться с обитателем нижней половины турнирной таблицы. Наш прогноз – победа «Реймса» (1.83).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+