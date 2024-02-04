В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Лацио». Игра пройдет в Бергамо, начало – в 20:00 (мск).

«Аталанта»

«Аталанта» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 21 тура. На счету команды Джан Пьеро Гасперини 11 побед, 3 ничьи и 7 поражений. Разница мячей 37:21.

В предыдущем поединке «Аталанта» дома переиграла «Удинезе» – 2:0.

«Лацио»

Римляне подходят к битве в Бергамо с серией из 5 матчей без поражений, в которых набрали 13 очков из 15 возможных. На данный момент столичный клуб занимает 6-е место с 34 очками и отстает от зоны Лиги чемпионов на 2 пункта.

На счету «Лацио» 10 побед, 4 ничьих и 7 поражений, разница мячей – 24:20. В предыдущей игре команда Маурицио Сарри сыграла вничью с «Наполи» – 0:0.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

08.10.23 «Лацио» – «Аталанта» – 3:2;

11.02.23 «Лацио» – «Аталанта» – 0:2;

23.10.22 «Аталанта» – «Лацио» – 0:2;

22.01.22 «Лацио» – «Аталанта» – 0:0;

30.10.21 «Аталанта» – «Лацио» – 2:2.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Лацио»

От противостояния двух претендентов на зону Лиги чемпионов ждем обмена голами. Прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.95.