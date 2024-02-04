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    • «Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Лацио», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Скальвини, Джимсити, Руджери, де Рон, Де Кетеларе, Эдерсон, Миранчук, Хольм, Скамакка.

    Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

    «Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Романьоли, Лаццари, Альберто, Ровелла, Гендузи, Андерсон, Исаксен, Кастелланос.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Лацио»

    «Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 13:23
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