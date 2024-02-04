Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Лацио», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Скальвини, Джимсити, Руджери, де Рон, Де Кетеларе, Эдерсон, Миранчук, Хольм, Скамакка.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

«Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Романьоли, Лаццари, Альберто, Ровелла, Гендузи, Андерсон, Исаксен, Кастелланос.

Главный тренер: Маурицио Сарри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Лацио»