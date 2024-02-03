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    • ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию: известна сумма

    ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию: известна сумма

    ФИФА встала на сторону «Ростова» в споре с полузащитником Матиасом Норманном.

    • В августе 2023 года футболист сбежал из России.
    • Он уведомил «Ростов» и «Динамо» об одностороннем расторжении контрактов.
    • После этого норвежец перешел в саудовский «Аль-Раед» на правах свободного агента, заключив соглашение до 30 июня 2025 года.

    ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию в размере 2,9 миллиона евро, пишет Nettavisen.

    У хавбека есть 45 дней на исполнение решения. После этого его могут отстранить на неопределенный срок.

    «Аль-Раед» также пострадает в случае введения санкций. Клуб должен либо помочь Норманну рассчитаться с «Ростовом», либо будет наказан трансферным баном.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 12:47
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1706954167
    Хорошая прибавка в бюджет Ростова
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    VPERDIV SPARTAK
    1706954371
    Класс!)
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    MaxRnD
    1706955321
    В отношении России (Ростова) сейчас такое решение беспрецедентно, т.е. что-то в ФИФА пошло не так ....
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706959709
    Платить нечем,Он всё потратил на свою грудастую,а она его кинула(мораль той басни такова,коль деньги есть,то трать их на себя)
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