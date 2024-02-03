ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию: известна сумма

ФИФА встала на сторону «Ростова» в споре с полузащитником Матиасом Норманном.

В августе 2023 года футболист сбежал из России.

Он уведомил «Ростов» и «Динамо» об одностороннем расторжении контрактов.

После этого норвежец перешел в саудовский «Аль-Раед» на правах свободного агента, заключив соглашение до 30 июня 2025 года.

ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию в размере 2,9 миллиона евро, пишет Nettavisen.

У хавбека есть 45 дней на исполнение решения. После этого его могут отстранить на неопределенный срок.

«Аль-Раед» также пострадает в случае введения санкций. Клуб должен либо помочь Норманну рассчитаться с «Ростовом», либо будет наказан трансферным баном.