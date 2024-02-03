В субботу, 3 февраля, в матче 20 тура чемпионата Германии «Кельн» на своем поле сыграет с «Айтрахтом». Игра состоится в 20:30 по мск.
«Кeльн»
Команда занимает 16 место с 12 очками, имеет в своем активе 2 победы, 6 ничьих и 11 поражений. Игроками команды забито 12 голов и пропущено 34 мяча. Последние 5 матчей:
- 07.01.24 «Вольфсбург» – «Кeльн»: 1:1;
- 20.01.24 «Кeльн» – «Боруссия Д»: 0:4;
- 13.01.24 «Кeльн» – «Хайденхайм»: 1:1;
- 06.01.24 «Рот-Вайсс Эссен» – «Кeльн»: 4:4;
- 20.12.23 «Унион» – «Кeльн»: 2:0.
«Айнтрахт»
Команда занимает 6 место с 31 очками, имеет в своем активе 8 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Футболистами команды забито 30 голов, пропущено 22 мяча. Последние 5 матчей:
- 26.01.24 «Айнтрахт» – «Майнц»: 1:0;
- 20.01.24 «Дармштадт 98» – «Айнтрахт»: 2:2;
- 13.01.24 «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: 0:1;
- 06.01.24 «Айнтрахт» – «Фрайбург»: 2:5;
- 20.12.23 «Айнтрахт» – «Боруссия М»: 2:1.
Личные встречи
В последних 5 очных встречах команды продемонстрировали следующие результаты:
- 03.09.23 «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1;
- 12.02.23 «Кeльн» – «Айнтрахт»: 3:0;
- 21.08.22 «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1;
- 19.02.22 «Кeльн» – «Айнтрахт»: 1:0;
- 25.09.21: «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1.
Прогноз на матч «Кeльн» – «Айнтрахт»
Хозяева не лучшим образом выступают в чемпионате Германии и рискуют начать новый сезон в Бундеслиге 2. Гости сохраняют шансы на место в еврокубках. Предположим, «Айнтрахт» без проблем справится с аутсайдером. Наш прогноз – победа «Айнтрахта» (2.29).