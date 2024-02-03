В субботу, 3 февраля, в матче 20 тура чемпионата Германии «Кельн» на своем поле сыграет с «Айтрахтом». Игра состоится в 20:30 по мск.

«Кeльн»

Команда занимает 16 место с 12 очками, имеет в своем активе 2 победы, 6 ничьих и 11 поражений. Игроками команды забито 12 голов и пропущено 34 мяча. Последние 5 матчей:

«Айнтрахт»

Команда занимает 6 место с 31 очками, имеет в своем активе 8 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Футболистами команды забито 30 голов, пропущено 22 мяча. Последние 5 матчей:

Личные встречи

В последних 5 очных встречах команды продемонстрировали следующие результаты:

03.09.23 «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1;

12.02.23 «Кeльн» – «Айнтрахт»: 3:0;

21.08.22 «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1;

19.02.22 «Кeльн» – «Айнтрахт»: 1:0;

25.09.21: «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1.

Прогноз на матч «Кeльн» – «Айнтрахт»

Хозяева не лучшим образом выступают в чемпионате Германии и рискуют начать новый сезон в Бундеслиге 2. Гости сохраняют шансы на место в еврокубках. Предположим, «Айнтрахт» без проблем справится с аутсайдером. Наш прогноз – победа «Айнтрахта» (2.29).