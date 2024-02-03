Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля

    «Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля

    В субботу, 3 февраля, в матче 20 тура чемпионата Германии «Кельн» на своем поле сыграет с «Айтрахтом». Игра состоится в 20:30 по мск.

    «Кeльн»

    Команда занимает 16 место с 12 очками, имеет в своем активе 2 победы, 6 ничьих и 11 поражений. Игроками команды забито 12 голов и пропущено 34 мяча. Последние 5 матчей:

    • 07.01.24 «Вольфсбург» – «Кeльн»: 1:1;
    • 20.01.24 «Кeльн» – «Боруссия Д»: 0:4;
    • 13.01.24 «Кeльн» – «Хайденхайм»: 1:1;
    • 06.01.24 «Рот-Вайсс Эссен» – «Кeльн»: 4:4;
    • 20.12.23 «Унион» – «Кeльн»: 2:0.

    «Айнтрахт»

    Команда занимает 6 место с 31 очками, имеет в своем активе 8 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Футболистами команды забито 30 голов, пропущено 22 мяча. Последние 5 матчей:

    • 26.01.24 «Айнтрахт» – «Майнц»: 1:0;
    • 20.01.24 «Дармштадт 98» – «Айнтрахт»: 2:2;
    • 13.01.24 «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: 0:1;
    • 06.01.24 «Айнтрахт» – «Фрайбург»: 2:5;
    • 20.12.23 «Айнтрахт» – «Боруссия М»: 2:1.

    Личные встречи

    В последних 5 очных встречах команды продемонстрировали следующие результаты:

    • 03.09.23 «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1;
    • 12.02.23 «Кeльн» – «Айнтрахт»: 3:0;
    • 21.08.22 «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1;
    • 19.02.22 «Кeльн» – «Айнтрахт»: 1:0;
    • 25.09.21: «Айнтрахт» – «Кeльн»: 1:1.

    Прогноз на матч «Кeльн» – «Айнтрахт»

    Хозяева не лучшим образом выступают в чемпионате Германии и рискуют начать новый сезон в Бундеслиге 2. Гости сохраняют шансы на место в еврокубках. Предположим, «Айнтрахт» без проблем справится с аутсайдером. Наш прогноз – победа «Айнтрахта» (2.29).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2024 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+