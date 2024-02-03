В субботу, 3 февраля, «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Игра состоится в 20 туре Бундеслиги и начнется в 17:30 по мск.
«Бавария»
Команда занимает 2 место с 47 очками, имеет в своем активе 15 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Игроками мюнхенцев забито 56 голов, пропущено 18 мячей. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 «Аугсбург» – «Бавария»: 2:3;
- 24.01.24 «Бавария» – «Унион Берлин»: 1:0;
- 21.01.24 «Бавария» – «Вердер»: 0:1;
- 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм»: 3:0;
- 06.01.24 «Базель» – «Бавария»: 1:1.
«Боруссия М»
Команда занимает 12 место с 21 очками, имеет в своем активе 5 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Игроками мюнхенцев забито 35 голов, пропущено 38 мячей. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 «Байер» – «Боруссия М»: 0:0;
- 21.01.24 «Боруссия М» – «Аугсбург»: 1:2;
- 14.01.24 «Боруссия М» – «Штутгарт»: 3:1;
- 06.01.24 «Боруссия М» – «Гоу Эхед Иглс»: 3:2;
- 20.12.23 «Айнтрахт Франкфурт» – «Боруссия М»: 2:1.
Личные встречи
В последних 5 матчах команд были зафиксированы следующие результаты:
- 02.09.23 «Боруссия М» – «Бавария»: 1:2;
- 18.02.23: «Боруссия М» – «Бавария»: 3:2;
- 27.08.22: «Бавария» – «Боруссия М»: 1:1;
- 07.01.22: «Бавария» – «Боруссия М»: 1:2;
- 27.10.21: «Боруссия М» – «Бавария»: 5:0.
Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия М»
В предстоящей встрече сойдутся один из лидеров национального первенства и середняк турнирной таблицы. Предположим, «Бавария» выиграет матч с комфортным счетом. Наш прогноз – победа «Баварии»(1.17), ТБ 2.5(1.22).