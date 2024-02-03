В субботу, 3 февраля, «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Игра состоится в 20 туре Бундеслиги и начнется в 17:30 по мск.

«Бавария»

Команда занимает 2 место с 47 очками, имеет в своем активе 15 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Игроками мюнхенцев забито 56 голов, пропущено 18 мячей. Последние 5 матчей:

«Боруссия М»

Команда занимает 12 место с 21 очками, имеет в своем активе 5 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Игроками мюнхенцев забито 35 голов, пропущено 38 мячей. Последние 5 матчей:

Личные встречи

В последних 5 матчах команд были зафиксированы следующие результаты:

02.09.23 «Боруссия М» – «Бавария»: 1:2;

18.02.23: «Боруссия М» – «Бавария»: 3:2;

27.08.22: «Бавария» – «Боруссия М»: 1:1;

07.01.22: «Бавария» – «Боруссия М»: 1:2;

27.10.21: «Боруссия М» – «Бавария»: 5:0.

Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия М»

В предстоящей встрече сойдутся один из лидеров национального первенства и середняк турнирной таблицы. Предположим, «Бавария» выиграет матч с комфортным счетом. Наш прогноз – победа «Баварии»(1.17), ТБ 2.5(1.22).