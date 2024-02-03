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    • «Бавария» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Бавария» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссии М», 20-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бавария»: Нойер, Дэвис, Дайер, де Лигт, Геррейру, Сане, Мюллер, Горецка, Павлович, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    «Боруссия М»: Николас, Нец, Эльведи, Скалли, Фридрих, Онора, Вайгль, Нойхаус, Коне, Хак, Джордан.

    Главный тренер: Херардо Сеоане

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Боруссия М»

    «Бавария» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 12:10
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