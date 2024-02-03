Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссии М», 20-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Дэвис, Дайер, де Лигт, Геррейру, Сане, Мюллер, Горецка, Павлович, Мусиала, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
«Боруссия М»: Николас, Нец, Эльведи, Скалли, Фридрих, Онора, Вайгль, Нойхаус, Коне, Хак, Джордан.
Главный тренер: Херардо Сеоане
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия М»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».