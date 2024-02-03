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    • «Бернли» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Бернли» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Фулхэма», 23-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бернли»: Траффорд, Аль-Дахил, Экдаль, О'Ши, Витиньо, Одобер, Браунхилл, Берге, Гудмундссон, Амдуни, Фостер.

    Главный тренер: Венсан Компани

    «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Тете, Адарабиойо, Кастань, Палинья, Перейра, Виллиан, Рид, Кэрни, Муниз.

    Главный тренер: Марку СилвСилва

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Фулхэм»

    «Бернли» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 09:47
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