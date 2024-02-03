Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Фулхэма», 23-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бернли»: Траффорд, Аль-Дахил, Экдаль, О'Ши, Витиньо, Одобер, Браунхилл, Берге, Гудмундссон, Амдуни, Фостер.

Главный тренер: Венсан Компани

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Тете, Адарабиойо, Кастань, Палинья, Перейра, Виллиан, Рид, Кэрни, Муниз.

Главный тренер: Марку СилвСилва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Фулхэм»