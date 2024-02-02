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    • «Бeрнли» – «Фулхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 3 февраля

    «Бeрнли» – «Фулхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 3 февраля

    3 февраля на стадионе «Терф Мур» будет сыгран матч 23 тура АПЛ. Местный «Бeрнли» будет принимать «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

    «Бeрнли»

    Команда Венсана Компани практически не имела шансов разжиться очками в мид-уик, поскольку «Бeрнли» гостил на «Этихад Стэдиум». Успехом можно считать уже то, что «Манчестер Сити» победил со счетом 3:1 и не стал шинковать аутсайдера АПЛ на мелкие кусочки.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм», в свою очередь, отыграл грустную «нулевку» с «Эвертоном». Впрочем, подопечные Марку Силвы идут на комфортном для себя 13 месте в Премьер-Лиге. «Фулхэм» никоим образом не претендует на еврокубки, но и на данном этапе не участвует в борьбе за выживание в АПЛ.

    Личные встречи

    Три последних очных матча соперников завершились следующим образом:

    • 23.12.2023 «Фулхэм» – «Бeрнли» 0:2
    • 10.05.2021 «Фулхэм» – «Бeрнли» 0:2
    • 17.02.2021 «Бeрнли» – «Фулхэм» 1:1

    Прогноз на матч «Бeрнли» – «Фулхэм»

    «Бeрнли» пора начинать набирать очки, если хозяева «Терф Мур» хотят задержаться в АПЛ, а не вновь спикировать в Чемпионшип. Поверим в подопечных Венсана Компани и поставим на победу «Бeрнли» с форой 0 (2,10).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 10:35
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