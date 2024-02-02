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    • Кассьерра прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

    Кассьерра прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями в связи с подписанием нового соглашения с клубом.

    • Стороны продлили контракт до лета 2027 года.
    • Сообщалось, что петербуржцы увеличат отступные за форварда до 30 миллионов евро.
    • Кассьерра в «Зените» с 2022 года, его статистика: 56 матчей, 21 гол, 11 ассистов.

    – Я очень рад! С первого дня чувствовал себя здесь как дома. Во всех интервью повторяю одни и те же слова о том, что я счастлив в Петербурге, и моя семья тут счастлива.

    Я подписал новый контракт, и теперь самое важное – как следует подготовиться к возобновлению сезона и матчу против «Спартака», который обещает быть очень непростым.

    – Почему приняли такое решение?

    – Я считаю, что еще достаточно молод. Когда я принял решение приехать сюда в Россию, то с первого дня чувствовал себя очень комфортно. И провел тут уже почти три года.

    Самое главное для меня – поскольку у меня есть семья, есть сын – это спокойствие. И мы принимали это решение вместе с семьей, потому что именно они во всем оказывают мне безусловную поддержку.

    И самое главное – я очень доволен тем, что подписал новый контракт.

    – Что скажете болельщикам сине-бело-голубых в такой важный день?

    – Надеюсь, они рады так же, как и я сейчас! Самое важное – хорошо провести предсезонку и как следует подготовиться ко встрече со «Спартаком». Это будет совершенно особенный для нас матч.

    Сейчас нужно быть спокойными и сосредоточенными, набрать оптимальную форму. И я уверен, что на встрече с красно-белыми болельщики будут активно нас поддерживать, чтобы мы могли победить. А мы, игроки, со своей стороны будем биться до самого конца, чтобы выиграть чемпионат.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    02.02.2024 23:51
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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1706935481
    Даешь 30 голов в чемпионате!
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    Suvorov71
    1706942086
    -Что скажешь болельщикам- сине- бело- голууууубых ?, ну а что можно сказать про голубых
    Ответить
    TIMOTHY
    1706946245
    Вот и славненько! Главное впереди порвать Спартак
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1706953825
    Ждём много голов!)
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