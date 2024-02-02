Кассьерра прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями в связи с подписанием нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт до лета 2027 года.

Сообщалось, что петербуржцы увеличат отступные за форварда до 30 миллионов евро.

Кассьерра в «Зените» с 2022 года, его статистика: 56 матчей, 21 гол, 11 ассистов.

– Я очень рад! С первого дня чувствовал себя здесь как дома. Во всех интервью повторяю одни и те же слова о том, что я счастлив в Петербурге, и моя семья тут счастлива.

Я подписал новый контракт, и теперь самое важное – как следует подготовиться к возобновлению сезона и матчу против «Спартака», который обещает быть очень непростым.

– Почему приняли такое решение?

– Я считаю, что еще достаточно молод. Когда я принял решение приехать сюда в Россию, то с первого дня чувствовал себя очень комфортно. И провел тут уже почти три года.

Самое главное для меня – поскольку у меня есть семья, есть сын – это спокойствие. И мы принимали это решение вместе с семьей, потому что именно они во всем оказывают мне безусловную поддержку.

И самое главное – я очень доволен тем, что подписал новый контракт.

– Что скажете болельщикам сине-бело-голубых в такой важный день?

– Надеюсь, они рады так же, как и я сейчас! Самое важное – хорошо провести предсезонку и как следует подготовиться ко встрече со «Спартаком». Это будет совершенно особенный для нас матч.

Сейчас нужно быть спокойными и сосредоточенными, набрать оптимальную форму. И я уверен, что на встрече с красно-белыми болельщики будут активно нас поддерживать, чтобы мы могли победить. А мы, игроки, со своей стороны будем биться до самого конца, чтобы выиграть чемпионат.