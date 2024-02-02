Романцев дал характеристику Слуцкому

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев пожелал удачи экс-наставнику ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому в «Шанхай Шэньхуа».

«Я хорошо знаком с Леонидом Викторовичем и даже снимался в одной из его передач. Хотя больше из того, что он сделал в интернете, не смотрел. Потому не собираюсь обсуждать его творчество в новом качестве.

Для меня он прежде всего тренер. Причем с большой буквы, несколько раз побеждавший с ЦСКА в чемпионатах страны. Да, у него не сложилось в сборной, не все получилось за границей. Но, повторяю, для меня он профессионал своего дела, со своими взглядами на наше ремесло и принципами в работе.

От всей души желаю ему в Китае удачи и успехов! А насчет «исчерпал» и «запятнал» напомню, что сильных не любят только слабые. Сам через это проходил...» – сказал Романцев.