Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Романцев дал характеристику Слуцкому

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев пожелал удачи экс-наставнику ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому в «Шанхай Шэньхуа».

    «Я хорошо знаком с Леонидом Викторовичем и даже снимался в одной из его передач. Хотя больше из того, что он сделал в интернете, не смотрел. Потому не собираюсь обсуждать его творчество в новом качестве.

    Для меня он прежде всего тренер. Причем с большой буквы, несколько раз побеждавший с ЦСКА в чемпионатах страны. Да, у него не сложилось в сборной, не все получилось за границей. Но, повторяю, для меня он профессионал своего дела, со своими взглядами на наше ремесло и принципами в работе.

    От всей души желаю ему в Китае удачи и успехов! А насчет «исчерпал» и «запятнал» напомню, что сильных не любят только слабые. Сам через это проходил...» – сказал Романцев.

    • Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • До этого его последним местом работы был «Рубин», который Слуцкий покинул в ноябре 2022 года.

    Новости по теме
    Слуцкий объяснил, почему согласился тренировать «Шанхай Шэньхуа» 1
    Слуцкий: «В Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми – это очень развязывает руки» 3
    Радимов назвал топ-клуб, в который нужно отправить Слуцкого в случае его успеха с «Шэньхуа» 1
    Источник: «Спорт-экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1706867582
    ОИР не откажешь в деликатности , а может , и в смекалке.. Всё грамотно , и по квадратам.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+