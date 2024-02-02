Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Боруссии Д», 20-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Хайденхайм»: Мюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Бесте, Шеппнер, Бек, Мэлони, Динкчи, Кляйнденст.

Главный тренер: Франк Шмидт

«Боруссия Д»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Зюле, Менье, Брандт, Забитцер, Озкан, Байноу-Гиттенс, Мален, Фуллкруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Боруссия Д»