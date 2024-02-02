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    • «Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    «Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Боруссии Д», 20-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Хайденхайм»: Мюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Бесте, Шеппнер, Бек, Мэлони, Динкчи, Кляйнденст.

    Главный тренер: Франк Шмидт

    «Боруссия Д»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Зюле, Менье, Брандт, Забитцер, Озкан, Байноу-Гиттенс, Мален, Фуллкруг.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Боруссия Д»

    «Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 11:26
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