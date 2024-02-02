В пятницу, 2 февраля, на «ФОЙТ-Арене» состоится поединок 20 тура немецкой Бундеслиги. Местный «Хайденхайм» будет принимать «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Хайденхайм»

Скромная команда Франка Шмидта проводит приличную кампанию и окопалась на десятой строчке в таблице Бундеслиги. По сути, перед «Хайденхаймом» стоит одна задача – сохранить прописку в элите немецкого футбола и на данном этапе клуб с «ФОЙТ-Арены» успешно справляется с поставленной целью.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундцы вернули себе место в зоне Лиги чемпионов и идут на четвертом месте в БЛ. Ходили слухи о том, что лидеры «Боруссии» выступают против тренера Эдина Терзича, но руководству клуба удалось погасить внутренний конфликт.

Личные встречи

За всю историю соперники провели лишь два очных поединка, которые завершились следующим исходом:

01.09.2023 «Боруссия» – «Хайденхайм» 2:2

19.07.2014 «Хайденхайм» – «Боруссия» 3:4

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд

Обе команды далеко не идеально играют в обороне, но вполне прилично проявляют себя в атакующих действиях. Считаем, что соперники смогут порадовать зрителей голами и выбираем ставку «обе забьют» (1,45).