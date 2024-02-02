Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля

    «Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля

    В пятницу, 2 февраля, на «ФОЙТ-Арене» состоится поединок 20 тура немецкой Бундеслиги. Местный «Хайденхайм» будет принимать «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

    «Хайденхайм»

    Скромная команда Франка Шмидта проводит приличную кампанию и окопалась на десятой строчке в таблице Бундеслиги. По сути, перед «Хайденхаймом» стоит одна задача – сохранить прописку в элите немецкого футбола и на данном этапе клуб с «ФОЙТ-Арены» успешно справляется с поставленной целью.

    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундцы вернули себе место в зоне Лиги чемпионов и идут на четвертом месте в БЛ. Ходили слухи о том, что лидеры «Боруссии» выступают против тренера Эдина Терзича, но руководству клуба удалось погасить внутренний конфликт.

    Личные встречи

    За всю историю соперники провели лишь два очных поединка, которые завершились следующим исходом:

    • 01.09.2023 «Боруссия» – «Хайденхайм» 2:2
    • 19.07.2014 «Хайденхайм» – «Боруссия» 3:4

    Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд

    Обе команды далеко не идеально играют в обороне, но вполне прилично проявляют себя в атакующих действиях. Считаем, что соперники смогут порадовать зрителей голами и выбираем ставку «обе забьют» (1,45).

    Новости по теме
    «Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 09:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+