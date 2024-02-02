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    • «Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 3 февраля

    «Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 3 февраля

    3 февраля на стадионе «Гудисон Парк» состоится поединок 23 тура АПЛ. Местный «Эвертон» будет принимать «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

    «Эвертон»

    На неделе команда Шона Дайча погостила в Лондоне. «Эвертон» расписал мировую с «Фулхэмом». Откровенно скучный матч завершился «нулевкой». По итогам прошлого тура «Эвертон» опустился в зону вылета в Чемпионшип.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» куда успешнее провел мид-уик. Подопечные Анге Постекоглу в зрелищной манере «хлопнули» «Брентфорд» (3:2) и таким образом воспользовались очередной осечкой «Астон Виллы». По итогам 22 тура «Тоттенхэм» на лихом коне вернулся в зону Лиги чемпионов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния «Эвертона» и «Тоттенхэма» завершились следующим образом:

    • 23.12.2023 «Тоттенхэм» – «Эвертон» 2:1
    • 03.04.2023 «Эвертон» – «Тоттенхэм» 1:1
    • 15.10.2022 «Тоттенхэм» – «Эвертон» 2:0

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»

    «Эвертон» неплохо играет на «Гудисоне» и наверняка навяжет серьезную борьбу гостям из столицы. Впрочем, «Тоттенхэм» набрал хорошую форму и мы считаем, что лондонцы как минимум не уступят. Рекомендованная ставка: победа «Тоттенхэма» с форой 0 (1,72).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 10:11
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