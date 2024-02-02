3 февраля на стадионе «Гудисон Парк» состоится поединок 23 тура АПЛ. Местный «Эвертон» будет принимать «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

«Эвертон»

На неделе команда Шона Дайча погостила в Лондоне. «Эвертон» расписал мировую с «Фулхэмом». Откровенно скучный матч завершился «нулевкой». По итогам прошлого тура «Эвертон» опустился в зону вылета в Чемпионшип.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» куда успешнее провел мид-уик. Подопечные Анге Постекоглу в зрелищной манере «хлопнули» «Брентфорд» (3:2) и таким образом воспользовались очередной осечкой «Астон Виллы». По итогам 22 тура «Тоттенхэм» на лихом коне вернулся в зону Лиги чемпионов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Личные встречи

Последние три очных противостояния «Эвертона» и «Тоттенхэма» завершились следующим образом:

23.12.2023 «Тоттенхэм» – «Эвертон» 2:1

03.04.2023 «Эвертон» – «Тоттенхэм» 1:1

15.10.2022 «Тоттенхэм» – «Эвертон» 2:0

Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»

«Эвертон» неплохо играет на «Гудисоне» и наверняка навяжет серьезную борьбу гостям из столицы. Впрочем, «Тоттенхэм» набрал хорошую форму и мы считаем, что лондонцы как минимум не уступят. Рекомендованная ставка: победа «Тоттенхэма» с форой 0 (1,72).