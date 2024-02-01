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    Изидор ответил, готов ли провести остаток карьеры в России

    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор доволен жизнью в России.

    – Допускаете, что всю свою карьеру проведeте в России? Или в Европу всe-таки тянет?

    – Вся карьера в России? Это возможно, да. «Зенит» – большой европейский клуб. Всегда говорил, что у меня есть цели. Но каждый год цели меняются. Могут говорить: «Вот, ты тогда сказал это, а в этом интервью это». Но всe меняется.

    На данный момент то, что я останусь в «Зените» всю свою карьеру, было бы неправильным, так как моя мечта сейчас – это еврокубки. Но если, например, «Зенит» мог бы быть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, то я, конечно, мог бы всю карьеру провести здесь.

    • 23-летний француз принадлежит «Локомотиву», куда должен вернуться летом.
    • Москвичи купили Изидора в 2022 году у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Вильсона 14 матчей, 3 гола.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.02.2024 22:50
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    Комментарии (1)
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    Давид59
    1706859825
    Ну-ну, мечтай дальше. Мой прогноз - вернут его Локомотиву. Может даже зимой.
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