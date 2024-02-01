Изидор ответил, готов ли провести остаток карьеры в России

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор доволен жизнью в России.
– Допускаете, что всю свою карьеру проведeте в России? Или в Европу всe-таки тянет?
– Вся карьера в России? Это возможно, да. «Зенит» – большой европейский клуб. Всегда говорил, что у меня есть цели. Но каждый год цели меняются. Могут говорить: «Вот, ты тогда сказал это, а в этом интервью это». Но всe меняется.
На данный момент то, что я останусь в «Зените» всю свою карьеру, было бы неправильным, так как моя мечта сейчас – это еврокубки. Но если, например, «Зенит» мог бы быть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, то я, конечно, мог бы всю карьеру провести здесь.
- 23-летний француз принадлежит «Локомотиву», куда должен вернуться летом.
- Москвичи купили Изидора в 2022 году у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Вильсона 14 матчей, 3 гола.