Изидор ответил, готов ли провести остаток карьеры в России

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор доволен жизнью в России.

– Допускаете, что всю свою карьеру проведeте в России? Или в Европу всe-таки тянет?

– Вся карьера в России? Это возможно, да. «Зенит» – большой европейский клуб. Всегда говорил, что у меня есть цели. Но каждый год цели меняются. Могут говорить: «Вот, ты тогда сказал это, а в этом интервью это». Но всe меняется.

На данный момент то, что я останусь в «Зените» всю свою карьеру, было бы неправильным, так как моя мечта сейчас – это еврокубки. Но если, например, «Зенит» мог бы быть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, то я, конечно, мог бы всю карьеру провести здесь.