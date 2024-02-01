Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Аль-Наср» против «Интер Майами» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Аль-Амри, Ляпорт, аль-Ганам, Брозович, аль-Сулайхим, Яхья, Аль-Ганнам, Отавиньо, Талиска.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Интер Майами»: Кэллэндер, Аллен, Кривцов, Авилес, Йедлин, Руис, Бускетс, Грессель, Альба, Суарес, Месси.

Главный тренер: Херардо Мартино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Интер Майами»