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    • «Аль-Наср» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

    «Аль-Наср» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Аль-Наср» против «Интер Майами» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Аль-Амри, Ляпорт, аль-Ганам, Брозович, аль-Сулайхим, Яхья, Аль-Ганнам, Отавиньо, Талиска.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Интер Майами»: Кэллэндер, Аллен, Кривцов, Авилес, Йедлин, Руис, Бускетс, Грессель, Альба, Суарес, Месси.

    Главный тренер: Херардо Мартино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Интер Майами»

    «Аль-Наср» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.02.2024 10:20
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